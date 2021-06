AMBULANSE: Politi og krimteknisk jobbet på stedet etter at et barn (1) omkom i et hundeangrep i Brumunddal lørdag. Det er opprettet sak og startet etterforskning for å klarlegge hendelsesforløpet. Foto: Terje Bringedal

Prost etter hundeangrep: − Noe av det aller vanskeligste og tyngste man kan oppleve

Prost i Ringsaker kommune Gerd Th. Christensen står klar til å bistå de pårørende etter at et barn (1) omkom i et hundeangrep lørdag. Det er en krevende situasjon for kommunen, sier hun.

Av Thea Rosef

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det å miste et barn er vel noe av det aller vanskeligste og tyngste man kan oppleve. Det er en krevende situasjon for alle parter. En må være ekstra var når man går inn i slike samtaler. La dem få den tiden de trenger, sier prost i Ringsaker kommune Gerd Th. Christensen til VG søndag.

Det er dagen etter det tragiske hundeangrepet i Brumunddal, der et barn på halvannet år omkom etter å ha blitt angrepet av to hunder. Barnet var på besøk hos nær familie da hendelsen skjedde.

Nå står prosten og flere kolleger klare til å bistå de pårørende, om de skulle ønske det, i tillegg til et interkommunalt kriseteam som er satt inn.

– Jeg har ikke hatt kontakt med dem direkte ennå. Vi bistår når de er klare for det, og vi har kontakt med kriseteamet. Flere prester i området sier at de også er klare for å hjelpe til, sier Christensen.

– Viktig at folk viser respekt

Politiet ble varslet om hendelsen lørdag klokken 12.12. Det er opprettet sak og startet etterforskning for å klarlegge hendelsesforløpet. Kriminalteknikere har vært på stedet og sikret spor.

– Hvordan møter man mennesker som befinner seg i en så tragisk situasjon?

– Som prest har man møtt folk i mange situasjoner – både i sorg og glede. Vi må både lytte og være med i samtalen på de pårørendes premisser. Det er et møte først og fremst som medmenneske. Det å prøve å være til stede for dem i den tragiske situasjonen, det er noe av det som er viktigst, sier Christensen.

BISTÅR: Prost i Ringsaker kommune Gerd Christensen står klar til å bistå de pårørende etter at et barn (1) omkom i et hundeangrep lørdag. Foto: Ringsaker Prosti

Prosten sier det blir viktig at lokalsamfunnet stiller opp om familien gir uttrykk for at de ønsker det, og at man ikke skygger unna.

– Det blir også viktig at folk viser respekt, og ikke går ut i sosiale medier og spekulerer i en sånn hendelse. For det er mange her som må ivaretas.

Christensen har foreløpig ikke opplevd at lokalbefolkningen har hatt behov for å snakke med henne om hendelsen, og har hatt mest kontakt med kolleger som har villet bidra. Men hun legger ikke skjul på at det er en krevende situasjon for kommunen.

– Det er klart det er krevende å forholde seg til. Det er noe som berører så mange. Også de som ikke har mistet, for alle er redde for å miste, og spesielt et barn.

Ordfører: – Litt i sjokk alle sammen

Ordfører i Ringsaker kommune Anita Ihle Steen sier søndag at folk viser medfølelse på den måten de kan, ved blant annet å holde avstand.

– Vi er vel litt i sjokk alle sammen.

Ordføreren forteller at det kom en del kommentarer og spekulasjoner i sosiale medier lørdag kveld, men at dette har roet seg.

– Det er alltid noe, men det er veldig mye medfølelse og røde hjerter rundt om på sosiale medier nå.

Ihle Steen sier at det beste de rundt kan gjøre nå er å være til stede når de pårørende trenger det.

– De må finne sin balanse i det som har skjedd, og så bistår kommunen med det de måtte ønske og trenge. Det å bry seg er vel kanskje det aller viktigste uansett hva det er. Og i situasjoner som dette er det kanskje viktigere enn noen gang.

Lørdag kveld opplyste politiet til VG at hundene var blitt avlivet.

– Begge hundene ble avlivet i ettermiddag, sa politiadvokat Maria Husebye Fossen rundt klokken 19.20.

Politiet bekrefter at barnet var på besøk hos nær familie, og at det var andre til stedet, men vil ikke uttale seg om det var øyenvitner til hendelsen.

Det ble tatt flere vitneavhør lørdag kveld.

Politiet vil foreløpig ikke si noe om familierelasjonen, og ønsker heller ikke å uttale seg om hvilken rase og størrelse det er på hundene som angrep barnet.