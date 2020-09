VIL ENDRE ASYLORDNING: EU-sjef Ursula von der Leyen. Foto: POOL / X80003

EU vil ha ny struktur for asylsaker - Norge ser frem til å få vite mer

EU-kommisjonen vil erstatte den såkalte Dublin-avtalen i asylsaker med et nytt styringssystem med «sterk solidaritetsmekanisme». Det norske justisdepartementet gleder seg til å se hva forslaget går ut på.

Oppdatert nå nettopp

Asylsystemet som skal erstatte den såkalte Dublin-forordningen skal ha felles strukturer for asyl og returer. Den skal kjennetegnes av en ny, sterk solidaritetsmekanisme, opplyste EU-sjef Ursula von der Leyen i EU-parlamentet onsdag.

Kommisjonens forslag til ny asylpakt for EU skulle egentlig legges frem om to uker, men etter brannene i Moria-flyktningleiren på Lesvos ble den fremskyndet med en uke.

Brannene har bidratt til ny oppmerksomhet rundt situasjonen for migranter og flyktninger som kommer til EU.

PÅ FLUKT: De nylige brannene i Moria-leiren på Lesvos har aktualisert debatten om fordeling av asylsøkere. Foto: Gisle Oddstad

Norge: Ser frem til å se avtalen

– Jeg har hørt på hva dere sier om at det haster med å få fram en europeisk løsning på Europas utfordring på migrasjonsfeltet. Jeg har hørt deres budskap, som jeg mener er det samme som mitt eget, nemlig at vi alle må øke innsatsen, sa von der Leyen etter debatten som fulgte hennes tale om unionens tilstand.

I det norske justisdepartementet gleder de seg til å se hva forslaget går ut på.

– EU-kommisjonen har lenge varslet at de skulle komme med en ny pakt. I dag kom de med et signal om deler av innholdet. Vi ser frem til å se forslaget i sin helhet og diskutere dette i samarbeid med de andre landene, skriver statssekretær i justisdepartementet, Hilde Barstad, i en e-post til VG.

les også Det norske Moria-teamet: Kan håndtere opptil 100 pasienter i døgnet

Urettferdig

Dublin-avtalen bestemmer hvilket land som har ansvaret for å behandle en søknad om beskyttelse.

En asylsøker kan kun få søknaden sin behandlet i ett av samarbeidslandene.

Dublin-forordningen tilsier at asylsøknader i hovedsak skal behandles i det første landet søkeren kommer til. Ordningen omfatter EU-landene samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Dette prinsippet oppleves som dypt urettferdig av Hellas og Italia, som har flest asylankomster.

SKJEV FORDELING: Ann-Magrit Austenå, leder i Norsk organisasjon for asylsøkere, sier at Dublin-samarbeidet har sin svakheter, og lurer på hvordan et eventuelt nytt system skal bygges opp for å være mer solidarisk. Foto: Frode Hansen, VG

Etterspør detaljer

Ann-Magrit Austenå, leder i Noas (Norsk organisasjon for asylsøkere) sier til VG at Dublin-samarbeidet definitivt har sine svakheter, og at hvordan man ser for seg en mer rettferdig fordeling er det som er interessant i et eventuelt nytt system.

– Det er motstanden mot en mer rettferdig fordeling som har gjort at man ikke har fått gjort noe med det. Med hvilke maktmidler man nå ser for seg å få til dette er interessant. Skal landene som nekter å delta i et bedre fordelingssystem bli sanksjoner? Skal et nytt system kobles opp mot andre ordninger? spør hun.

Fordelingsproblematikken har bare blitt enda tydeligere under corona, understreker hun.

– Den ekstremt skjeve byrdefordelingen har vært et voksende problem som bare har blitt enda tydeligere med stengte grenser og færre transportmuligheter, sier hun.

Publisert: 16.09.20 kl. 14:08 Oppdatert: 16.09.20 kl. 19:19

Les også