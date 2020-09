VIL ENDRE ASYLORDNING: EU-sjef Ursula von der Leyen. Foto: POOL / X80003

EU-kommisjonen foreslår å oppheve Dublin-avtalen i asylsaker

EU-sjef Ursula von der Leyen sier hun vil erstatte den såkalte Dublin-forordningen i asylsaker med et nytt styringssystem. Det skal ha en «sterk solidaritetsmekanisme», sier hun.

NTB

Synne Eggum Myrvang

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg kan kunngjøre at vi vil oppheve Dublin-forordningen og erstatte den med et nytt styringssystem for migrasjon, sa von der Leyen i EU-parlamentet onsdag.

Dublin-avtalen bestemmer hvilket land som har ansvaret for å behandle en søknad om beskyttelse. En asylsøker kan kun få søknaden sin behandlet i ett av samarbeidslandene.

Dublin-forordningen tilsier at asylsøknader i hovedsak skal behandles i det første landet søkeren kommer til. Ordningen omfatter EU-landene samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Dette prinsippet oppleves som dypt urettferdig av Hellas og Italia, som har flest asylankomster.

– Den vil ha felles strukturer for asyl og returer, og den vil ha en ny, sterk solidaritetsmekanisme, sa van der Leyen ifølge nyhetsbyrået.

Ann-Magrit Austenå, leder i Noas (Norsk organisasjon for asylsøkere) sier til VG at Dublin-samarbeidet definitivt har sine svakheter, og at hvordan man ser for seg en mer rettferdig fordeling er det som er interessant i et eventuelt nytt system.

– Det er motstanden mot en mer rettferdig fordeling som har gjort at man ikke har fått gjort noe med det. Med hvilke maktmidler man nå ser for seg å få til dette er interessant. Skal landene som nekter å delta i et bedre fordelingssystem bli sanksjoner? Skal et nytt system kobles opp mot andre ordninger? spør hun.

SKJEV FORDELING: Ann-Magrit Austenå, leder i Norsk organisasjon for asylsøkere, sier at Dublin-samarbeidet har sin svakheter, og lurer på hvordan et eventuelt nytt system skal bygges opp for å være mer solidarisk. Foto: Frode Hansen, VG

Fordelingsproblematikken har bare blitt enda tydeligere under corona, understreker hun.

– Den ekstremt skjeve byrdesfordelingen har vært et voksende problem som bare har blitt enda tydeligere med stengte grenser og færre transportmuligheter, sier hun.

Saken oppdateres.

Publisert: 16.09.20 kl. 14:08