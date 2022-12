HOLLYWOODSTJERNE: Komikeren Amy Schumer har spilt i «Trainwreck», «Expecting Amy» og «I Feel Pretty»

Amy Schumer: − Det er en ensom sykdom

– Jeg har hatt så mye smerte (...) Det har vært veldig vanskelig, sier Hollywood-stjernen Amy Schumer om sin sykdom i et TV-intervju.

Komikeren og skuespilleren Amy Schumer (41) snakker ærlig ut om symptomene og behandlingene hun har gjennomgått i forbindelse med sykdommen endometriose. Til CBS News sier hun at hun håper historien hennes kan hjelpe andre som sliter med smerter.

Schumer snakker i intervjuet om den «ensomme sykdommen» og stigmaet den har ved å være assosiert med menstruasjon.

– Du vet, i flere måneder klaget jeg over smerter (...) det var en smerte du ikke kan se. Og, folk har jo en tilbøyelighet til å tenke at kvinner bare er dramatiske, sier hun i en episode i CBS-serien «The Checkup with Dr. David Agus».

Episoden kan strømmes hos Paramount+ fra 13. desember.

Kvinnehelse-debatt

Det var mange reaksjoner på regjeringens forslag til statsbudsjett i høst hvor, blant annet Norske Kvinners Sanitetsforening gikk ut med at kvinnehelse ikke var prioritert i budsjettet. Endometriose var en av kvinnesykdommene Regjeringen ikke leverer på, ifølge Malin Stensønes, generalsekretær i Sanitetsforeningen.

Men denne kvinnesykdommen har fått mye oppmerksomhet i høst og i oktober fikk Endometrioseforeningen Jenteprisen for å ha satt kvinnehelse på dagsorden.

VG skrev i høst at ventetiden er doblet for endometriosepasienter.

Info Dette er endometriose Endometriose er livmorslimhinne-lignende vev som befinner seg utenfor livmoren, oftest i nærheten av livmoren, rundt tarm urinblære og eggstokker, og som skaper betennelse og smerter der det sitter.

Noen merker ikke sykdommen i det hele tatt, andre blir nærmest invalidisert av plager.

Rundt 40 prosent av ufrivillig barnløse har endometriose.

Det antas at 250.000 norske kvinner har endometriose. Legger vi til dem som også har den beslektede sykdommen adenomyose adenomyose Adenomyose er en godartet sykdom hvor livmorslimhinne-lignende kjertelvev sitter i livmorveggen. Det kan føre til smerter under menstruasjonen, kraftige menstruasjonsblødninger og en del andre plager i underlivet. (Helsenorge.no) , er tallet en halv million.

Den eneste måten å gi en sikker diagnose på endometriose, er ved kikkhullsoperasjon. Da fjernes som regel det betente vevet samtidig. Vis mer

I fjor høst gjennomgikk Schumer en hysterektomi (fjerning av livmoren) som et ledd i behandlingen av endometriose. Hun gjennomgikk også en blindtarmsoperasjon, og forklarte i et Instagram-innlegg at legene fant en svulst i blindtarmen.

Hun mener det er viktig å nå ut til andre kvinner om denne sykdommen i sosiale medier.

– Min smerte er ekte. Din smerte er ekte. Vi må støtte hverandre. Vi må si ifra. Og, jeg er bekymret for at denne videoen virker irriterende, men jeg bryr meg ikke. Jeg håper at den kan hjelpe en kvinne, med å forstå hvorfor hun hun har så mye smerte, sa Schumer i Instagram-videoen, som er sett av 1.5 millioner.