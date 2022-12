STRID: Det er skarpe fronter mellom de som vil fjerne korsene på gravkapeller og de som mener de kristne symnbolene må få stå.

Bollestad inn i debatten om kors-fjerning: − Respektløst

KrF-lederen kaller forslaget om kors-fjerning «useriøst» og «respektløst». Og lederen i Human-Etisk Forbund mener det ikke er «nasjonal politikk at man skal fjerne kors».

VG skrev torsdag om at Human-Etisk Forbund (HEF) i Hamar sendte ut et brev til de kirkelige fellesrådene i området, med en liste over bygninger og monumenter med kors som ligger ved gravplassene og brukes til gravferdsseremonier.

I brevet ber forbundet om at disse korsene fjernes eller dekkes til.

I Løten kommune betyr det at korset på toppen av Løten kapell må fjernes fordi det virker «påtrengende og truende for dem som ikke tilhører et utvalgt livssyn», slik det fremgår av brevet fra HEF.

«Fellesarealene på gravplassene bør være livssynsnøytralt utformet (...) Symbolene bør demonteres for å gi et livssynsnøytralt preg.», skrev Magne Kvalbein leder av lokallaget til Human-Etisk Forbund, i brevet.

Livssynsnøytral utforming betyr i klartekst at all bruk av korset må vekk på disse stedene, mener HEF.

– Nei, kjære vene, det får være måte på, sa Mona M. Nygaard, leder i Løten menighetsråd til VG.

Les også – Det er ikke aktuelt for oss å sette opp en stige og sage ned korset Kirken blir bedt om å fjerne korset på kapellet, fordi det virker «påtrengende og truende» for dem som ikke er kristne.

– RESPEKTLØST: Utspillet fra Human-Etisk Forbund er respektløst, mener KrF-leder Olaug Bollestad.

– Respektløst

Hun får støtte av KrF-leder, Olaug Bollestad som reagerer kraftig på at det skal fjernes fjerne kors fra kirkebygg.

– Dette forslaget er useriøst, Human-Etisk Forbund bommer kraftig. Norge er livssynsåpent, ikke livssynsnøytralt – og religiøse symboler er ikke farlige. Det er helt naturlig at kirker har kors, sier Bollestad til VG.

Hun minner om at nærmere 85 prosent av befolkningen er medlem av et tros- og livssynssamfunn.

– Disse representerer viktige fellesskapsarenaer, som bidrar til å løse sosiale utfordringer og er viktige kulturbærere. At HEF vil usynliggjøre dem er ikke annet enn respektløst.

Silje Hjemdal, Frps kulturpolitiske talsperson mener Human-Etisk Forbund nasjonalt gå ut og avklare hva de mener.

– Dette blir for drøyt. Jeg er ikke noen stor kirkegjenger men dette reagerer jeg faktisk på. Vi har en kristen historie Vi skal være stolte av, ikke dekke til og gjemme vekk, sier Hjemdal til VG.

Info Dette sier VG-leserne VG har fått mange tilbakemeldinger på denne saken i dag. Her er noen av meldingene vi har fått: «Hvordan ville man, for eksempel, kristne, like å bli tilbudt seremonihus med islamske merker på toppen (...) Nøytrale seremonirom burde være en selvfølge.»

«Hurra, la fornuften seire.»

«At NOEN ytterst få velger føle seg krenket grunnet et kors på et tak, enten det er et kapell eller bolighus, får stå for deres egen regning. Det er ikke alle oss HEF-ere»

«Dette er jo en hatytring. Hva om det hadde vært et pride-flagg de ikke ønsket? Dette er sykt»

«Jeg var medlem en stund, men fant at HEF på sin måte er mer religiøs enn Paven. Neste kravet her er vel å rive både kirke og kapell? Kors på gravsteinene bør hugges bort ... På meg virker HEF mer og mer som en klubb som febrilsk leter etter et formål.»

«Hva blir det neste fra disse folkene? Forbud mot juletre eller ribbe? Det er sikkert noe som føler seg støtt eller krenka av det også.»

«Hva skjer i dette landet? Korset har hatt stor betydning, på godt og ondt. Håper ikke disse «nihilistene» kan frata oss historien. Fint at slikt blir tatt opp! Det truer Norge, mener jeg. Vi må kjenne vår historie, våre røtter. Min slekt går hundrer av år tilbake i Norge.»

«Da er det vel ikke lenge før humanetikerne skal ha vekk gravsteiner med kors på. Huff.»

«Dette tror jeg er noe av det rareste jeg har lest i 2022. Jeg skal ikke sette merkelapp på andre mennesker, men dette er et eksempel på at det kan være lurt og ta et par ekstra interne runder først, deretter kommunisere eksternt.»

«Nordmenn har for mange, mange år siden sin tro, sin kultur, vi som kommer fra en annet Land må respektere Norsk folk, vi må lære å bo i Norge.»

«Synd at en så viktig sak gjøres til en mobbesak med latterliggjøring ovenfor de som forsøker endre samfunnet mer i retning av respekt for individ og etterlatte.»

«Jeg er medlem av Humanetisk Forbund. Dette må jo være tull! Vil de fjerne flagget vårt også? Dette er vel å skyte langt utenfor mål.» Vis mer

FRUSTRASJON: Christian Lomsdalen, Leder for Human-Etisk Forbund sier det er stor mangel på livssynsåpne seremonirom i Norge.

Frustrasjon

– Hva synes du om utspillet fra lokallagslederen din på Hamar?

– Det er jo ikke nasjonal politikk i HEF at man skal fjerne kors og religiøse symboler fra bygninger tilhørende trossamfunn. Likevel forstår vi hvilken frustrasjon dette vitner om når det gjelder manglende gode, livssynsåpne og verdige seremonirom i lokalsamfunnene, sier Christian Lomsdalen, Leder for Human-Etisk Forbund.

Og frustrasjonen i dette tilfellet gjelder de kapellene som er beskrevet i brevet, for det er disse lokalene som kommunene stiller til rådighet som seremonirom, uten at de er livssynsåpent utformet.

– Vi har et økende livssynsmangfold i Norge og det er politisk bestemt at Norge er et livssynsåpent samfunn, og det har vi støttet i mange år, sier han.

STRIDENS KJERNE: Bør korset på kapellet på Løten gravplass fjernes?

– Jeg forventer at vi skal ha respekt for hverandre ved å ha gode livssynsåpne seremonirom tilgjengelig for de såreste seremonier vi gjennomfører for våre nærmeste.

De lokale gravferdsmyndighetene og kommunen må løse dette på best mulig måte, mener han.

– Hvordan skal man gjøre det uten, for eksempel, å fjerne kors, på et i utgangspunktet kristent bygg? Skal man bygge nytt eller finne andre lokaler?

– Jeg skal ikke legge meg oppå i hvordan kommunen og gravferdsmyndighetene vil løse dette. Men veldig mange steder mangler det gode og verdige seremonilokaler, sier Lomsdalen.

VG har fått mange reaksjoner fra lesere som reagerer på formuleringene til lokallagslederen om at symboler som korset virker «påtrengende og truende for dem som ikke tilhører et utvalgt livssyn»

– Forstår du at folk reagerer på denne formuleringen?

– Jeg ville ikke brukt denne formuleringen. Jeg tenker ikke over kors på den måten. Men vi må ha respekt for at det finnes mennesker som har traumatiske opplevelser fra kristne bevegelser, sier Lomsdalen.

Han minner om at det så sent som i sommer var en stor debatt i kristne aviser, som Vårt Land, om helvetesangsten som gjør at mange mennesker lever med psykiske problemer.

Ikke «truende»

VG har forelagt Lomsdalens presiseringer for Magne Kvalbein, som skrev at religiøse symboler som kors virket «påtrengende og truende».

– Jeg tar selvkritikk på at jeg brukte ordet «truende», men symbolene kan være «påtrengende» i den forstand at de er enerådende, sier Kvalbein.

Han er også enig med Lomsdalen i at det ikke er HEFs politikk å fjerne kors og symboler fra kirker.

– Det det her gjelder er symboler som finnes på andre bygninger og gjerder og inngangspartier til gravplasser. Dette er offentlige plasser og de er vi faktisk pålagt å bruke når vi dør. Og det står også i gravferdsloven at vi skal ta hensyn til avdødes livssyn.