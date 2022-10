STORM: I november 2021 herjet et voldsomt uvær, som blant annet traff Hedalen mellom Ringerike og Sør Aurdal.

Ber folk være forberedt på å være uten strøm og mobil

Folk bør både ha nok mat og utstyr til å klare seg i noen dager, og tenke over hva de gjør om de ikke kan ha kontakt med omverdenen, mener statsforvalteren i Innlandet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Rådene kommer etter en evaluering av det kraftige uværet i Sør-Norge i november i fjor, som førte til en rekke kraftutfall og at mobilnett fra flere leverandører ble påvirket.

Trær som ble blåst over ende førte til strømbrudd flere steder, og konsekvensen ble blant annet at basestasjoner for mobil- og nødnett gikk tomme for strøm.

Ifølge evalueringen er det nødvendig å forberede seg på at strøm og elektronisk kommunikasjon kan dette ut i korte perioder, og de ber folk forberede seg på dette.

Både befolkningen og offentlige myndigheter må ha gode planer for hva man skal gjøre før, under og etter at ting som dette skjer – og en styrking av egenberedskap er viktig, skriver de.

– Dette betyr at folk må ha tilstrekkelige lagre av mat og utstyr for å klare seg selv noen dager og være mentalt forberedt.

Kommunikasjon særlig kritisk

Dette er nødvendig selv om offentlige myndigheter skal ha planer for dette og for å trygge befolkningen.

Dette mener statsforvalteren også man bør gjøre:

Tenke gjennom hva det betyr å ikke ha kontakt med omverdenen

Tenke over hva man skal gjøre om man trenger øyeblikkelig hjelp

– Å øke robustheten i samfunnet, enten det gjelder styrking av kritisk infrastruktur eller at den enkelte innbygger er bedre rustet til å stå i kriser, vil øke både krisehåndteringsevnen og totalforsvaret i Norge, skriver statsforvalteren.

– Jaktradioer kan brukes

Varsling og kommunikasjon er «svært krevende» når omfanget blir som omfattende som uværet i fjor, viser evalueringen. I Søndre Land kommune var for eksempel fire av fem basestasjoner for nødnettet nede etter uværet i november.

I to kommuner, Etnedal og Vang, var all kommunikasjon nede, men man lyktes i å få tak i kommunedirektøren i Etnedal over mobil og Vang kommune via satellitt-telefon.

I møter i etterkant har statsforvalteren og berørte kommuner derfor snakket om å skaffe seg oversikt over tilgjengelige ressurser.

– Dersom ekom, telefoni, strøm og nødnett er borte kan for eksempel jegeres jaktradio og sikringsradioer brukes, skriver de.