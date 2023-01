AKTIVIST: Vanessa Nakate ble raskt en av verdens mest kjente klimaaktivister. Nå er hun nominert til Nobels fredspris sammen med Greta Thunberg.

Fredsprisnominert: − Dere er hyklere

Den kjente klimaaktivisten Vanessa Nakate ber Norge slutte å investere i olje og gass i Afrika. Nå er hun nominert til Nobels fredspris.

– Norge sier at dere skal være klimaledere, men samtidig fortsetter dere å lete etter mer olje og gass. Dere er hyklere, sier Vanessa Nakate til VG.

Den kjente klimaaktivisten fra Uganda er lavmælt, men tydelig. Tirsdag åpnet hun Norad-konferansen med en tale der hun ba norske myndigheter og selskaper avslutte leting etter ny olje og gass.

«Hvor mange ganger må denne dobbeltmoralen avsløres?» spurte Nakate fra talerstolen, og la til:

« Nok er nok, dere kan ikke få i pose og sekk.»

PÅ TALERSTOLEN: Nakate holdt åpningstalen under konferansen arrangert av Norad, det norske direktoratet for utviklingssamarbeid.

Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, har søket etter nye kilder til gass økt. Ikke let i Afrika, sier den 26 år gamle aktivisten fra Uganda.

– I flere tiår har dere sagt at dere skal bidra til vekst og sikkerhet i Afrika med olje og gass, men det kommer ikke samfunnet til gode. Inntektene går i lommene på de som allerede har mye, sier Nakate.

– Det vil være et enormt behov for energi i framtiden, ikke minst for å sikre strøm til befolkningen i flere afrikanske land. Vil ikke verden trenge gass for å møte behovet?

– Jeg snakker ikke om en full stans i all produksjon, jeg snakker om å slutte å lete etter mer. Nye funn av olje og gass nå vil ikke komme i produksjon på flere år, men det vil være med på å skade oss, sier Nakate.

Tilgangen på strøm er for dårlig i mange afrikanske land og samfunn. Mulighetene for solkraft er enorme, sier Nakate, men pengene kommer ikke.

– Selskapene må slutte å lete etter ny olje og gass, og heller sette pengene sine på fornybar energi.

Noen timer etter talen hennes, kom nyheten om at hun er nominert til Nobels fredspris sammen med Greta Thunberg. Miljøpartiet de Grønnes (MDGs) Lan Marie Berg Nguyen har nominert dem, fordi de taler på vegne av en hel generasjon ifølge politikeren.

PÅ LATTER: Vanessa Nakate ser endring og håp, sier hun under et intervju på komikerscenen Latter i Oslo. I november ble verdens land enige om et fond til klimarammede land.

Vil gi klimatap et ansikt

Overfor VG sier Nakate at hun ikke vil kommentere nominasjonen. Hun er for overveldet.

Hun vil heller fortelle om møtet med et lite barn i Turkana, et fylke i Kenya.

Et enormt område i Øst-Afrika er rammet av den hardeste tørken på nærmere 40 år, etter at regnet har uteblitt i fire regnsesonger på rad.

Gutten Nakate møtte fikk behandling for et av de verste tilfellene av underernæring sykehuset hadde sett. Han døde senere samme dag.

– Vi har midlene til å unngå at barn lider av sult på denne måten, sier Nakate.

Hver gang hun inviteres opp på scenen og i møter med verdensledere, forteller hun om tørke, vannmangel og ødeleggelser hun har sett på nært hold.

– Det er så viktig å gi et ansikt til krisen vi står i. Klimaendringene skjer her og nå. Det er ikke bare tall og statistikk. Dette er livene til virkelige mennesker, sier Nakate.

Hun ble selv kjent da hennes eget ansikt ble klippet bort.

FØR: Det opprinnelige bildet tatt av Vanessa Nakate, ved siden av aktivistene Luisa Neubauer, Greta Thunberg, Isabella Axelsson og Loukina Tille.

Bildet over er tatt i juni 2020, under det årlige treffet for den økonomiske og politiske eliten i sveitsiske Davos.

Vanessa Nakate sto sammen med fire europeiske aktivister, med Greta Thunberg i midten. De fem holdt en pressekonferanse sammen.

Nyhetsbyrået AP klippet Nakate ut av bildene før de ble publisert.

ETTER: Bare jakkeermet er såvidt synlig i bildet, som ble offentliggjort av AP og publisert.

Hun tok til Twitter og spurte hvorfor AP hadde slettet henne.

«Dere slettet et helt kontinent» sa Nakate.

Det førte til en diskusjon om hvilke stemmer som slipper til i klimadebatten, og hvilke som holdes utenfor.

– Vi som opplever klimaendringene hardest er ikke de som blir hørt. Det er ikke fordi vi er fraværende fra debatten – vi er her. Vi blir bare ikke sett, sier Nakate.

På det tidspunktet hadde hun bare vært aktiv som klimaaktivist i halvannet år.

NOMINERT: Vanessa Nakate og Greta Thunberg er nominert sammen til Nobels fredspris, av stortingspolitiker Lan Marie Berg Nguyen (Mdg).

– Alle kan bidra

– Jeg begynte å lese meg opp om klimaendringer og forskningen i 2018. Da så jeg jo at mange av de tingene de advarte om, som jordskred, flom og tørke, allerede skjedde i Uganda, sier 26-åringen.

Inspirert av Greta Thunberg, begynte hun å streike for klima utenfor parlamentet i Uganda. Hun startet organisasjonen Youth for Future Africa og ledet Rise Up Movement, som løfter afrikanske stemmer.

I dag er hun ambassadør for Unicef og en av verdens mest kjente klimaaktivister. Under klimaforhandlingene i Egypt i november satt hun ved bordet mens verdenslederne hørte hennes innlegg.

– Disse fire årene har gått fort, men det har vært mye hardt arbeid!

Nakate forteller om hindrende som står i veien. Det koster penger å delta på de internasjonale konferansene, man trenger støtte fra organisasjoner og innpass for å få adgang.

Det er et system som jobber for andre enn henne.

– Nå når jeg er her, håper jeg at jeg kan inspirere andre til å bli med. Alle kan bidra der de er, uansett hvor du kommer fra eller hva du gjør. Den minste handling kan føre til store ting, sier Nakate.

Samtidig har hun sett endringer som gir håp, senest nå i november. Verdens land ble enige om å skape et fond som skal dekke tap og skade for de landene som er hardest rammet av klimaendringene.

– Det var et så stort øyeblikk, det føltes historisk. Det gir meg håp, sier Nakate.