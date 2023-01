1 / 2 FLERE DØDE: Minst fem skal være skutt og drept etter et angrep mot en synagoge i Neve Yaakov i Jerusalem. forrige neste fullskjerm FLERE DØDE: Minst fem skal være skutt og drept etter et angrep mot en synagoge i Neve Yaakov i Jerusalem.

Fem drept og flere skadet etter angrep mot synagoge i Jerusalem

Minst fem personer er drept etter et angrep mot en synagoge i Jerusalem og flere er skadet. Politiet har kontroll på gjerningspersonen.

Saken oppdateres.

Politiet tvitrer selv at det er store ressurser på stedet i Neve Yaakov i Jerusalem. Ifølge ambulansetjenesten MDA ble fem personer erklært døde på stedet.

Angrepet skal ha skjedd rundt klokken 20.15 lokal tid. Gjerningspersonen har ifølge politiet skutt mot en synagoge i området.

– En politipatrulje kom raskt til stedet og skjøt mot gjerningsmannen, skriver politiet videre.

Gjerningsmannens helsetilstand er foreløpig uklar utover dette.

Ambulansetjenesten rapporter så langt om åtte skuddofre: Fem er bekreftet drept, tre er kjørt til sykehus.

Blant de tre som er kjørt til sykehus er en 70-åring som er kritisk skadet, en 20-åring som er alvorlig skadet og en 14-åring med moderate til alvorlige skader.

– Dette er et alvorlig og komplekst angrep med mange ofre. Vi søker nå gjennom området for å forsikre oss om at det ikke er flere involverte som går fritt rundt, sier politimester Yaakov Shabtai i en uttalelse på Twitter.