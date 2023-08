STUDENTBY: Slik vil studentbyen ende opp med å se ut, om SiO får det som de vil.

Studentene må ta regningen for sykkelvei: Kan øke husleie i 60 år

Når Studentsamskipnaden i Oslo skal bygge boliger i Sognsveien må de også betale for en sykkelvei. Ekstraregningen får studentene på husleia.

Kortversjonen Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) kan få en ekstraregning av Oslo kommune på 37,65 millioner kroner for å oppgradere en sykkelvei og utvide et fortau.

Høyre kritiserer størrelsen på kravet, til tross for at de stemte for det i bystyret. De hevder at de ikke kjente omfanget av kravet.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten sier det endelige beløpet kan forhandles ned. Det var nyheter for Stine Johannessen, styreleder i SiO. Vis mer

Studentsamskipnaden i Oslo har planlagt å ruste opp Nordberg studentby i årevis.

Men før de setter i gang byggingen må de innfri to krav fra kommunen:

Ruste opp en sykkelvei.

Utvide et fortau.

Prislappen for samskipnaden kan bli hele 37,5 millioner kroner – 35,25 millioner kroner til sykkelveien og 2,4 millioner til fortauet.

Regningen finner til slutt veien til studentenes leiekontrakter.

REAGERER: Stine Johannessen, nestleder og styreleder i SiOs hovedstyre, visste ikke omfanget av rekkefølgekravet før i vår.

Kan spøke for prosjektet

– Det vil utgjøre 250 kroner på husleien per måned for hver av studentene som skal bo der i de neste 60 årene.

Det sier styreleder i SiOs hovedstyre, Stine Johannessen, som har regnet på kostnaden.

Hun håper de klarer å holde seg innenfor kostnadsrammen kostnadsrammenKostnadsrammen er den øvrige grensen for hvor mye en studentbolig kan koste.. Hvis ikke kan det spøke for studentboligene.

– Vi må se om dette kravet dytter oss over kostnadsrammen på 1,45 millioner per bolig, og om prosjektet i det hele tatt vil være realiserbart.

Hun forklarer at de ikke visste omfanget av kravet før i vår. Og at de reagerer på prislappen.

Leder for Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther, er skuffet over kravet fra kommunen.

– Hvorfor velger dere å sende regningen til studentene?

SYKKEL: Det er denne veiene som er bakgrunn for rekordkravet mot Studentsamskipnaden.

– Bruker studentene som melkeku

Høyre stemte selv for kravet i bystyret, men hevder at heller ikke de kjente til omfanget.

– Ikke i vår villeste fantasi hadde vi forestilt oss at kommunen skulle sende en så stor regning til studentene i ettertid.

Det sier Mehmet Kaan Inan, utdannings- og kulturpolitisk talsperson for Høyre i Oslo.

Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidaten til Høyre, mener det er et unødvendig krav. Han har tidligere gått ut mot byrådets boligpolitikk.

– Det er ikke det nye studenthjemmet som fører til at det må bygges sykkelvei her. Det var planlagt uansett, argumenterer han.

REAGERER: Solberg sier han ikke er imot sykkelveier, men reagerer kraftig på kravet til SiO.

Solberg sier det er et signal om dårlig økonomisk styring fra kommunen.

– De som styrer Oslo i dag trenger mer penger, og da tar de overalt hvor de kan finne dem. Det inkluderer studentene og studentsamskipnaden.

– De bruker studentene som en melkeku, skyter Inan inn.

Åpent for forhandling

– Vi er i en innledende forhandling med utgangspunkt på 37,65 millioner, forteller Ove Ellingsen, avdelingsdirektør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Det er de som regner ut slike krav for kommunen. Han vil ikke kommentere hvor lavt det er mulig for SiO å forhandle ned kravet.

– Vi er ikke ferdig med forhandlingen. Det blir på alle måter feil å ta denne dialogen i media.

At kravet kan forhandles, er gode nyheter for styreleder i Studentsamskipnaden.

– Vi har ikke oppfattet at den summen er forhandlingsbar, men om den er det, ønsker vi det hjertelig velkommen.

TOM: Varaordfører i Oslo, Abdullah Alsabeehg (Ap) mener kritikken viser at Høyre er tom for politiske saker i valgkampen.

– En total ansvarsfraskrivelse

– At vi får kritikk av Høyre for dette er helt uforståelig, forteller varaordfører i Oslo, Abdullah Alsabeehg (Ap).

Han sier at Høyre var med på å vedta rekkefølgekravet mot SiO selv, og kjøper ikke at de ble overrasket over kostnaden på 37,5 millioner.

– Man skulle tro at et parti som har ambisjoner om å styre byen forstår konsekvensene av det de er med på å vedta selv. Dette er en total ansvarsfraskrivelse.

Byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) kjenner seg hellerikke igjen i kritikken fra Høyre.

– Det er helt absurd å påstå at byrådet er ute etter å melke studentene. Vi gjør alt vi kan for å bygge nok studentboliger, gjennom å tilby tomter, regulere boliger raskt og gi dem fritak for eiendomsskatt.

Som Alsabeehg påpeker også han at Høyre stemte for rekkefølgekravet i bystyret.

– Jeg blir alvorlig bekymret dersom Høyre skal styre byen ved å ikke vite hva de stemmer for, for så å plutselig gå tilbake på juridisk bindende avtaler, som rekkefølgekrav er. Dette er valgkampflesk fra Høyre.