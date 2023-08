MAKSTAK: Norges ambassade i Moskva.

Russland setter Norge på «svarteliste» – begrenser antall norske diplomater

Russland erklærer Norge som et «uvennlig land». Nå setter de en maksgrense på norske diplomater på russisk jord.

Norge kan maks ha 27 diplomater i Russland.

Det skjer etter at ministerkabinettet torsdag kom med en ny «svarteliste» over land de ser på som uvennlige.

– Norge er på listen over fremmede stater som begår uvennlige handlinger rettet mot russiske diplomatiske og konsulære oppdrag i utlandet, skriver den russiske regjeringen på sine nettsider.

Tidligere har Norge også blitt erklært som et uvennlig land av Russland. Da satt de imidlertid ikke et tak på antall diplomater.

Symbolsk

– Dette må man bare regne med. Det er rart Norge ikke har blitt lagt på denne listen før. Norge har sagt tydelig fra hvor man står, da må man regne med denne type reaksjoner, sier Russland og Ukraina-ekspert Jakub M. Godzimirski hos NUPI.

Han forteller at man tidligere har hatt en forestilling om at nordområdene og samarbeidet i Arktis var skånet for denne typen negativ påvirkning.

– Nå er denne tiden forbi. Nå er det ikke lenger noe som skulle tilsi at det Russland gjør ikke har innvirkning på relasjoner lenger nord, poengterer Godzimirski.

Han betrakter beslutningen mer som symbolsk, og mener den får få praktiske konsekvenser.

– Det får symbolske konsekvenser ved at vi blir definert som fiendtlig. Denne krigen har pågått i over 500 dager og Norge har tatt veldig tydelig stilling fra første dag.

– Veldig mange norske diplomater ble utvist etter at Norge utviste russiske etterretningsagenter. Det er ikke mye å ta igjen på russisk side.

Han tror konsekvensene for Norge blir små.

– De økonomiske samhandlingene mellom Norge og Russland er ikke så omfattende. Begge er store olje- og gass-nasjoner, det er ikke så mye å utveksle.

Jakub M. Godzimirski

Flere land på listen

I mai 2021 ble det innført restriksjoner på USA og Tsjekkia. I juli 2022 fikk Hellas, Danmark, Slovenia, Kroatia og Slovakia de samme restriksjonene.

Videre står det at listen er godkjent av regjeringen, men ikke er endelig. De tatt i betraktning etter de «fiendtlige handlingene fra fremmede stater rettet mot russiske misjoner i utlandet», skriver den russiske regjeringen.

Listen kan altså bli utvidet med enda flere land.

Mars 2022 ble Norge også oppført på en liste over uvennlige land. Den gangen var det snakk om «land som begår uvennlige handlinger mot Russland, dets bedrifter og borgere».

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet som undersøker saken.

Norge er til stede i Russland med ambassade i Moskva, generalkonsulat i Murmansk og i St. Petersburg.

