– Ferge har gått på grunn

En ferge som går på Sunnmøre er nå innstilt inntil videre. – Fergen har gått på grunn, den har bommet på fergekaien med rundt 300 meter, sier en av passasjerene VG har snakket med.

Fergen som går mellom Volda og Lauvstad på Sunnmøre står nå noen hundre meter fra fergeleiet på Lauvstad, ifølge Gunnar Oslandsbotn som er passasjer på fergen.

Han anslår at grunnstøtingen skjedde for omkring 30 minutter siden og at det er rundt syv biler om bord.

– Alle bilene på fergen rygger nå for å forsøke å få flyttet fergen, sier Oslandsbotn, som selv var på vei til jobb.

– Det får bare vente, sier han.

Norled, som drifter fergesambandet, bekrefter på sine nettsider at de fikk melding rundt klokken 10.30 om at fergen MF «Ørland» gikk på grunn nær land.

– Det er 12 passasjerer om bord og 4 mannskap om bord. Det er ikke rapportert noen personskaderskader. Vi jobber nå med å få passasjerer i land og sikre fartøyet, skriver Norled.

Fergestrekningen er innstilt inntil videre. Norled ber reisende følge med på driftsmeldinger på deres nettsider.

