Ap-topp ber om gigantinvesteringer til Forsvaret

Fylkesordfører og sentralstyremedlem i Ap, Tore O. Sandvik, utfordrer landsmøtet neste helg: Han ber partiet og regjeringen bli med på å bla opp 32 milliarder kroner til forsvaret av Norge.

Han advarer om mangel på luftvern i Oslo og påpeker svakheter i det norske forsvaret etter Russlands angrep på Ukraina.

Forsvarsutgiftene i Norge utgjør i dag 1,43 prosent av BNP, men Sandvik oppfordrer Norge til å nå NATO-målet om 2 prosent. Vis mer

Han advarer blant annet om at Oslo ikke har luftvern.

– Krigen i Ukraina har vist at russerne i stor grad angriper sivile mål. Da er det et tankekors at det er svært få områder i Norge som faktisk ikke har luftvernbeskyttelse, Oslo inkludert.

Sandvik sier at Russlands angrep på Ukraina må få Norge til å skjønne at vi må ta mer ansvar selv.

– Norge ligger under målet om at to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) skal brukes på forsvar. Neste NATO-toppmøte kommer fort til å slå fast at prosent ikke er et mål, men et «gulv». Norge stritter imot. Det bør vi ikke gjøre. Vi kan både bidra til investeringer inn i alliansen, men vi har også store mangler selv, sier Sandvik til VG.

Opprustningsliste

Han lister opp en rekke svakheter i det norske forsvaret, som kan styrkes:

– Vi mangler fullstendig luftvern mot ballistiske missiler – de som skytes høyt opp og ramler loddrett ned: Vi trenger det amerikanske Patriot-systemet.

– Vi har ikke luftvern mot kryssermissiler i de mest befolkningsrike områdene i Norge (NASAMS), og vi har donert luftvern til Ukraina som må etterfylles.

– Vi kjøper kun minstekravet fra NATO av Leopard-stridsvogner fra Tyskland, selv om vi har en rimelig opsjon på ytterligere 18 – hvorav vi får to på kjøpet.

– Og det er en rekke andre områder knyttet til mottak av alliert støtte på havner, vei og jernbane som åpenbarer seg når Norge skal være mottaksland ikke bare for Norge, men også for Sverige og Finland. Å seile forsterkninger inn Østersjøen forbi Kaliningrad, er risky business, så alliert mottak er utpekt på fire steder: Esbjerg, Gøteborg, Trøndelag og Ofoten, sier han og legger til:

– Her trengs det investeringer om en troverdig terskel mot Russland skal være høy nok. Personell, utstyr og kontinuerlige forsyningslinjer er avgjørende.

Han sier at Leopard-opsjonene bør utnyttes:

– Om vi ikke vil bruke disse 18 siste stridsvognene selv, kan vi jo enten selge de videre til andre som har donert til Ukraina, eller vi kan donere dem direkte selv.

I dag utgjør forsvarsutgiftenes andel av BNP 1,43 prosent. Kostnaden ved å øke til to prosent vil samlet være på 32 milliarder kroner, skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i et svar til Høyre.

Rikdom til besvær

Sandvik sier at vi må tenke på at Norge tjener store penger på konsekvensene i energimarkedet etter Russlands overfall på Ukraina.

– Det gir oss sakte, men sikkert et krevende omdømme internasjonalt. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er blitt farligere også for Norge. Det er en klar forventning om at de med de sterkeste skuldrene skal bære de største byrdene i NATO-alliansen. Norge er utvilsomt avhengig av alliansens hjelp om det skulle bli behov, da må vi også sørge for å ta de ekstraordinære løftene som kreves for egen trygghet og sikkerhet. Vi har råd til å nå to prosentmålet nå.

Han sier han håper landsmøtet i Ap kommende helg, av flere grunner, vil ta debatten.

– Er det ikke veldig lite realistisk å øke forsvarsutgiftene så mye?

– Overfallet på Ukraina har skapt en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon – også for Norge. Selv om Russland nå konsentrerer slagkraft på bakken i og rundt Ukraina i store mengder, ligger fortsatt verdens største atomvåpen-arsenal rett over grensen for Norge i nord. Vendt mot USA. Både som langtrekkende missiler og ubåter med missiler.

Han legger til at USA samtidig er i sikkerhetspolitisk spagat med Ukraina og situasjonen rundt Taiwan.

Peker på Barensthavet

Sandvik fremholder at passasjen gjennom et stadig mer isfritt Barentshav året rundt, vil bli et sentralt område, som Norge/USA/NATO og Russland, vil kives om å ha kontroll over.

Han mener at Finlands og etter hvert Sveriges inntreden i NATO vil forsterke behovet for økt militær fokus i Barentshavet, som Russland definerer som et område de vil ha kontroll over.

– Norge, hele Norden og NATO er avhengige av kontroll over disse hav- og landområdene. Med Sverige og Finlands inntreden i NATO endres mulighetene og utfordringene.

Forsvarskommisjonen legger frem sin innstilling onsdag. Det kan berøre utfordringene Sandvik tar opp.

Gram: En hovedprioritering

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) svarer at rettferdig byrdefordeling er et viktig tema, at regjeringen søtter Natos toprosentmål.

– Et sterkt norsk forsvar er vårt viktigste bidrag til NATO. Derfor har en av hovedprioriteringene til regjeringen vært å styrke nettopp Forsvaret, sier han.

– Vi har styrket Forsvarets evne og samfunnsberedskapen. At vår del av verden har blitt farligere og mer uforutsigbar er en viktig årsak til dette. Vi må forvente at en større del av fellesskapets ressurser fremover må brukes på forsvar, sikkerhet og beredskap.

Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram har innkalt til pressekonferansen om styrking av forsvaret.