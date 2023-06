BLE PÅGREPET: En ung mann ble pågrepet i Notodden sentrum noen timer etter knivstikkingen. Siktelsen mot ham er nå endret til å gjelde drapsforsøk. Mannen nekter straffskyld.

Gikk av bussen kort tid før hun ble knivstukket – greide selv å varsle ambulanse

Kvinnen i starten av 30-årene gikk på åpen gate i Notodden sentrum da det som for henne skal være en helt ukjent mann gikk til angrep.

Slik ble det som skulle være noen dagers besøk på Notodden snudd på hodet for kvinnen i 22-tiden søndag kveld.

Kvinnen, som ikke er bosatt på Notodden, hadde ifølge politiet tatt buss til telemarkskommunen og gikk til fots i sentrum da en for henne ukjent person skal ha knivstukket henne på åpen gate.

Ingen skal ha vært øyenvitner til det som skjedde.

– Kort tid etter at hun kom dit, blir hun altså utsatt for dette. Vi har ikke helt oversikt over mulige relevante vitner, men vi oppfatter at ingen har sett selve hendelsen, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Politiet mener fortsatt at kvinnen fremstår som et helt tilfeldig offer. Både kvinnen og den siktede mannen i slutten av tenårene er avhørt.

– Men vi er ennå tidlig i etterforskningen og må ta høyde for at det kan komme frem ting vi ikke vet per nå, sier politiadvokaten.

ENDRET SIKTELSE: Politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt sier at siktelsen mot den unge mannen er endret til drapsforsøk.

Varslet ambulansen med app

Det var kvinnen selv som greide å varsle ambulansen ved å bruke 113-appen, forteller politiadvokaten. Appen, som er utviklet av Norsk Luftambulanse, lar nødsentralen automatisk få vite hvor du er når du varsler.

– Etter dette går det bare få minutter før ambulansen er der, sier Henriksen.

Kvinnen ble fløyet til Ullevål sykehus etter knivstikkingen. Hun er alvorlig, men ikke livstruende skadet, og ble avhørt av politiet mandag.

– Hun har forklart seg om hva som skjedde og om hvordan hun opplevde dette, men det vil jeg ikke gå inn på nå, sier politiadvokaten.

STOR AKSJON: Politiet jobbet intenst på Notodden natt til mandag og var synlig til stede flere steder. De brukte også helikopter i jakten på gjerningspersonen.

Siktet for drapsforsøk

I de påfølgende timene jaktet politiet en ung mann i mørk genser og olabukse som noen timer senere ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade.

Nå mener politiet heller det er snakk om et drapsforsøk. Tirsdag ble han varetektsfengslet varetektsfengslet Varetektsfengsling innebærer at en som er siktet for straffbar handling settes i fengsel før en dom foreligger. Dette gjøres enten for å hindre siktede i å unngå straff, ødelegge bevis eller i å begå nye straffbare handlinger.i fire uker under et fengslingsmøte i Telemark tingrett.

– Det er informasjon i saken og en helhetsvurdering som gjør at vi mener drapsforsøk er riktig siktelse, blant annet på grunn av skader på fornærmede, sier Henriksen.

Den siktede mannen, som er i slutten av tenårene, knytter seg ikke til hendelsen, ifølge politiet. Han er kjent for politiet fra før, men for mindre alvorlige forhold.

– Slik saken foreløpig fremstår, er det naturlig å innhente helsehistorikken til den siktede, sier hun videre.

Heller ikke mannen er bosatt i Notodden, men var på besøk.

– Han nekter straffskyld nekter straffskyldAt man nekter straffskyld betyr at man nekter for å ha gjort det man anklages for og vil begjære seg løslatt, sier hans forsvarer Heidi Ysen til VG.

Utover det ønsker hun ikke kommentere saken, fordi alle dokumenter er klausulert. klausulert.At et dokument eller opplysninger er klausulerte, vil si at den som er siktet ikke får innsyn i hva som står der.

