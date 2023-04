PÅGREPET: Darja Trepova ble pågrepet mandag, etter eksplosjonen i St. Petersburg dagen før.

Darja Trepova (26) pågrepet etter drap på russisk militærblogger

Mandag morgen bekreftet etterforskerne i Russland at Trepova er pågrepet etter drapet på den kjente prorussiske militærbloggeren Vladlen Tatarskij.

– Jeg tror ikke vi får vite hva som egentlig har skjedd her. Det jeg er redd for, er at denne typen hendelser kan bli et grønt lys for å gå etter andre regimekritikere, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen til VG.

Tatarskij, som også er kjent under navnet Maksim Fomin, var en kjent prorussisk militærblogger.

Han ble drept under en eksplosjon i St. Petersburg søndag, på en kafé som ifølge det uavhengige russiske mediet Meduza tilhører Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin.

Russiske Darja Trepova ble offisielt etterlyst av politiet mandag morgen. Kort tid senere bekreftet den russiske etterforskningskomiteen at hun var pågrepet.

Eksplosiver i statuett

Ifølge flere russiske medier døde Tatarskij etter at en statuett han ble overrakt eksploderte. Møtet på kafeen ble avholdt av propagandagruppen Cyber Front Z».

Den russiske telegramkanalen SHOT har publisert en video av en kvinne som går inn i kafeen med noe som ser ut som en liten statuett. Det skal være statuetten som senere eksploderte.

Samtidig siterer russiske RBC anonyme kilder på at etterforskerne ikke utelukker at kvinnen ble brukt – det vil si at hun selv ikke kjente til hva som var i figuren hun overrakte.

Ektemann: Sikker på at hun ble lurt

I en video frigitt av innenriksdepartementet i Russland etter pågripelsen kommer det frem at Darja Trepova sier følgende:

– Jeg var på åstedet for drapet på Vladlen Tatarskij. Jeg tok med en statuett dit, som eksploderte.

– Hvem ga deg den?

– Kan jeg snakke om det senere?

PÅGREPET: Darja Trepova ble pågrepet mandag, etter eksplosjonen i St. Petersburg dagen før.

Russiske Agenstvo har snakket med to av Trepovas venner. De sier at hun ikke støtter krigen – men at hun heller ikke har spesielt radikale synspunkter.

– Jeg er sikker på at dette er noe hun ble lurt til, hun ville aldri kunne drepe noen. Hverken hun eller andre som er pågrepet sammen med henne, kan ha visst noe om bomben, sier Trepovas mann, Dmitrij Rylov, til SVTV.

Ifølge nyhetsnettstedet Baza var Trepova feminist. De skriver også at mannen hennes, Rylov, er medlem av det libertarianske partiet – og at han skal være mistenkt for medvirkning, til tross for at han befinner seg i eksil.

Ifølge Mozjem objasnit befinner mannen seg i Georgia. Til dem sier Rylov at kona ble pågrepet i leiligheten til en kompis av ham.

– Jeg ba ham om å gi Dasja et sted å være på et tidspunkt da det ennå ikke var kjent hva som hadde skjedd. Han visste absolutt ingenting og er ikke skyldig i noen ting, sier han.

Rylov leter nå etter en advokat for kona.

– Godt planlagt

Sangadzhieva i Helsingforskomiteen sier det er mye som er uklart rundt hva som har skjedd – og mener det kan forbli slik lenge.

– Det vi vet er at det virker som en godt planlagt operasjon. Det kan godt være det er som hun sier – altså at hun ikke visste om dette, sier hun.

Hun understreker at det ikke er mulig å gjennomføre noen uavhengig etterforskning i Russland nå – og at det som kommer ut fra etterforskningen er det regimet vil at skal komme ut.

Mange ulike interesser

Samtidig sier hun det finnes mange krefter i Russland som ønsker å vise seg, provosere eller som gjennomfører kamper seg imellom «under teppet».

– Det kan være at personer ønsker å gjennomføre slike ting for å styrke sikkerhetsstrukturene i Russland og vise deres nødvendighet. Men det er ikke bare den typen saker. En konklusjon man kan dra er at dette ikke er den siste av denne typen hendelser.

Nå frykter hun at russiske myndigheter vil gå etter medlemmer av det libertarianske partiet, eller andre opposisjonelle Trepova har vært assosiert med.

– Vi ser jo at hennes slektninger også har blitt avhørt, peker hun på.

BEKYMRET: Inna Sangadzhieva frykter at hendelsen vil gi grønt lys til å legitimere ytterligere forfølgelser i Russland.

Natt til søndag publiserte blant annet det uavhengige belarusiske nyhetsbyrået Nexta en video som viser en kvinne bli pågrepet og ført ut av en boligblokk. Det var ifølge russiske medier Trepovas mor eller søster.

Tidligere pågrepet

Ifølge Russiske Agenstvo var Trepova utdannet ved en kunstskole i Pusjkin, og studerte siden ved statsuniversitetet i St. Petersburg. De skriver at hun frem til for en måned siden jobbet i en klesbutikk i St. Petersburg, før hun flyttet til Moskva.

Det troverdige russiske mediet OVD-Info skriver at Trepova ble pågrepet 22. februar 2022, og fikk ti dagers straff. Agenstvo skriver også at hun tidligere har vært i flere demonstrasjoner til støtte for Aleksej Navalnyj i 2021.

De har også snakket med to av hennes venner som sier at hun ikke støttet krigen – men heller ikke hadde spesielt radikale synspunkter.

Russland: Skylder på Ukraina og Navalnyj

Russlands antiterrorkomité legger skylden på Ukraina, og hevder organisasjonen til opposisjonslederen Aleksej Navalnyj bisto ukrainsk etterretning i å utføre angrepet, skriver blant annet nettavisen Lenta.

Organisasjonen er registrert som ekstremistisk organisasjon i Russland, og er forbudt. Navalnyj soner en lengre fengselsstraff i en straffeleir utenfor Moskva.

– Det er tydelig at dette er en terroraksjon, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov, ifølge Tass.

Direktøren for Navalnyjs organisasjon, Ivan Zjdanov, avviser anklagene.

– Naturligvis gjør vi ikke dette. Det er veldig praktisk for sikkerhetstjenestene å tilskrive FBK skylden. De trenger ikke bare en ytre fiende i form av Ukraina, men også en indre fiende i form av Navalnyjs folk.

Zjadonov mener at myndighetene gjør dette også fordi det snart blir en ny rettssak mot Navalnyj.

Det har foreløpig ikke kommet noen reaksjon fra Ukraina. .

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post