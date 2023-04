Vladimir Putin i et møte med riksadvokaten i Moskva nylig. Bildet er publisert av det Kreml-kontrollerte nyhetsbyrået Sputnik.

Ny rapport: Derfor lyktes ikke Putin med å ta Kyiv

Spionene var på plass. Dødslistene over viktige ukrainere var skrevet. Torturredskapene var tatt med. Likevel mislyktes Russland i sitt mål om å ta makten i Kyiv i løpet av 72 timer.

En ny rapport tyder på at Russland var bedre forberedt på invasjonen i Ukraina enn vi har trodd til nå.

Samtidig får vi en mulig forklaring på hvorfor Moskva likevel ikke lyktes i sitt mål.

Russerne har gjennom mange år hatt spioner i Ukraina.

Russerne hadde vervet ukrainere som var villige til å være russiske agenter - såkalte kollaboratører kollaboratører Kollaboratør er en person som samarbeider med fienden (særlig med fiendtlig okkupasjonsmakt). .

Etterretningstjenesten FSB fikk i juni 2021 beskjed om å forberede besettelsen av Ukraina.

Russerne hadde planene klare for å drepe den ukrainske ledelsen - slik at de kunne ta makten.

Russerne hadde planlagt sabotasjer for å kunne besette Ukraina.

Russene hadde med seg torturredskaper over grensen.

Rapporten er laget av RUSI, Royal United Services Institute, som er verdens eldste tenketank tenketankTenketank, eller tankesmie, er akademiske verksteder som skal være frittstående debattforum. Dette skjer gjennom rapporter, artikler, seminarer, og lignende. om forsvar og sikkerhet.

– Det er en interessant rapport som gir oss en bedre forståelse av hva russernes angrepsplan var, og hvorfor de trodde at de kunne erobre Ukraina og hovedstaden i løpet av 72 timer, sier Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet til VG.

– Russernes plan fremstår som mindre irrasjonell enn den ser ut til nå, siden de, som rapporten viser, hadde gjort betydelige anstrengelser for å infiltrere Ukraina, slik at ukrainsk motstand raskt skulle kollapse da det russiske angrepet kom, fortsetter eksperten.

Hva var det så som gikk galt?

En av grunnene var ønsket om å tilfredsstille president Putin, hevder rapporten.

Russiske spiontjenester har tradisjon for å overdrive sine suksesser og skjule svakheter i sine rapporter til overordnede.

– Mye tyder på at de russiske agentene takket være toppstyring og et system som fremmer overdrivelse og selvpromotering, ikke hadde sendt videre et riktig bilde av ukrainernes ønske om å være selvstendige, står det i rapporten.

MASSAKER: Da Butsja, nær Kyiv, ble frigjort i april 2022, viste det seg at russerne hadde massakrert sivile på gatene.

– Russernes suksess med å ta kontroll over Krim i 2014 ser ut til å ha spilt en stor rolle i å overbevise dem om hva som var realistisk, sier Peter Viggo Jakobsen.

– Det er også interessant å notere seg at den russiske planen virket ganske godt i Svartehavsområdet, og noen områder og mål falt uten egentlig motstand og kamp.

Tenketanken mener at Russlands spiontjenester oppnådde større suksess i Ukraina enn militæret.

SIMULATOR: Vladimir Putin styrer et militærhelikopter av typen Mi-171A2 i Ulan-Ude.

Blant annet skal FSB, som Putin var sjef for på 1990-tallet, ha jobbet effektivt. De skal ha skaffet seg et godt bilde over hvilke ukrainske ledere som det var viktig å fjerne.

Rapporten er laget blant annet ved hjelp av hemmelige russiske dokumenter, heter det.

Utenlandsetterretningen SVR skal derimot ha bedt om at invasjonen ble utsatt - men fikk det ønsket avslått av president Putin.

Sjefen for SVR ble latterliggjort av Putin da invasjonen startet:

Målet med rapporten er å rette en advarsel til vestlige myndigheter om omfanget av hemmelige russiske operasjoner for å undergrave et land de angriper, heter det.

– Det er tydelig at de russiske spesialtjenestene klarte å rekruttere et stort agentnettverk i Ukraina før invasjonen og at mye av støtteapparatet har holdt seg levedyktig etter invasjonen, og ga en jevn strøm av menneskelig etterretning til russiske styrker, heter det i rapporten.

Hovedforfatteren, Jack Watling, sier ifølge BBC at FSB raskt fulgte etter de militæres fremrykking og sikret seg kontroll over viktige personer, som ble pågrepet og avhørt i kjelleren. Ofte ble det brukt tortur. Ifølge Watling ble det ikke så mye brukt for å hente ut informasjon, men mer for å skremme befolkningen fra å gjøre motstand.

Russland har konsekvent benektet flere anklager om menneskerettighetsbrudd i Ukraina.

Det heter at minst 800 ukrainere ble vervet til å jobbre for FSB, enten frivillig eller ved tvang.

Samtidig var det egne enheter for elektronisk krigføring som kuttet folk tilgang til TV, radio og internett - slik at folk i de okkuperte områdene ble mest mulig isolert.