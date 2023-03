Bildet viser rettsbygningen i Dublin.

Nordmann dømt i Irland - stjal leiebil og kjørte den til Norge

En norsk mann har blitt dømt til tre måneders fengsel for å ha forfalsket en låneavtale og kjørt en irsk leiebil til Norge uten tillatelse.

I november 2020 ble en norsk mann stoppet av norsk politi, etter at bilen han kjørte ble flagget som stjålet.

Det viste seg at nordmannen, som tidligere har bodd i Irland, hadde brukt sin gamle adresse for å kunne inngå en leasingavtale med et irsk bilutleieselskap. Deretter skal han ha kjørt bilen ut av landet og til Norge.

Nektet å returnere bilen

Ifølge irske medier ble utleieselskapet varslet da mannen fikk en fartsbot på motorveien i Nederland. De ba da nordmannen om å returnere bilen.

Han skal da ifølge påtalemyndigheten ha fortalt at han «trengte den» og «kom til å holde på den i et par måneder».

Det endte med at norsk politi tok beslag av bilen på norsk jord. Til politiet skal mannen ha forklart at han hadde lånt bilen, og at han «ikke så problemet».

Mannens forsvarer, Aoife O’Leary, forteller at mannen forklarte at han trodde han hadde tillatelse til å ta bilen ut av Irland.

Videre sier hun at den tiltalte mannen var enkel å spore og brukte sitt virkelige navn, førerkort og bankkort, men at han tok i bruk en adresse han ikke lenger bodde på. I retten har han erkjent straffskyld for å ha forfalsket informasjonen i leieavtalen.

Må punge ut

Utleieselskapet måtte selv ta kostnadene for å få fraktet bilen tilbake til Irland, og ble sittende igjen med en regning på over 36 000 norske kroner.

Opprinnelig betalte mannen 1500 euro for en 12 måneders leieavtale, før selskapet belastet ytterligere 3500 euro fra kredittkortet hans i ettertid, forteller mannens forsvarer, Aoife O’Leary.

Nordmannen ble ikke arrestert av norsk politi, men ble utlevert til Irland i januar i år etter at han ble stoppet på grensen mellom Spania og Gibraltar. Mannen har sittet i varetekt siden.

Mandag ble han dømt til tre måneders fengsel, og beordret til å betale det utestående beløpet til utleieselskapet. Det skal dreie seg om 1200 euro, rundt 13550 norske kroner.

Ifølge Dublin Circuit Criminal Court hadde leiebilen kjørt over 14000 kilometer da den ble innbragt. Det kommer imidlertid ikke frem i irske medier om det kun stammer fra nordmannens kjøring, eller om det er inkludert tidligere leietakere.

