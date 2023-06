NRK beklager melding om påkjørsel i Drammen

Politiet refser NRK etter en melding om at flere mennesker skulle vært påkjørt i Drammen. NRK har beklaget meldingen.

«I Drammen er Bjørnstjerne Bjørnsons gate stengt etter at en bil skal ha kjørt ned flere mennesker og ha stukket av», meldte NRK klokken 15.59.

Det skulle vise seg å være en misforståelse.







Politiet sier til VG like etter klokken 16 at de ikke har hørt noe om meldingene.

Klokken 16.11 beklager rikskringkasteren meldingen om påkjørselen.

Det skal ha skjedd et mindre trafikkuhell i veien like før klokken 16.

– Det er ikke noe alvorlig personskade på stedet. Veien er åpnet igjen, sier Trude Lindstad, trafikkoperatør i Statens Vegvesen til VG.

Kritiserer NRK

Operasjonsleder Trond Egil Grot i Sør-Øst politidistrikt sier til Dagbladet at det dreide seg om et mindre trafikkoppdrag.

Han sier at det var snakk om et mindre trafikkuhell, hvor innringeren skulle ha vondt i en hånd. Han sier at han vil ta en telefon til NRK.

- Det er spesielt at NRK lager en slik overskrift når politiet ikke har gått ut med noe som helst. Null. Det er, som man sier på politispråket, skjerpende. Det sprer utrygghet i befolkningen, og det er politiet veldig lite fornøyd med.

VG har kontaktet NRK, men foreløpig ikke fått en kommentar.