PASSORDKRØLL: På tross av ekstra IT-personell, kom flere elever ved Gressvik ungdomsskole fortsatt ikke inn på skole-PC-en onsdag.

Får tilbud om å trekke seg fra eksamen etter passordkaos

Flere elever på Gressvik ungdomsskole har fremdeles problemer med å logge seg inn på skole-pc-ene, dagen før muntlig eksamen. Noen av dem blir tilbudt å trekke seg.

Tirsdag ble 10.-klassingene ved Gressvik ungdomsskole i Fredrikstad trukket opp til muntlig eksamen. Umiddelbart etter ble de bedt om å bytte passord, og stengt ute fra skole-PC-ene sine.

Innloggingsproblemene skal være lokale, og ha rammet elever ved Gressvik og Borge ungdomsskole.

– Etter uttrekk til muntlig eksamen tirsdag morgen kunne elevene begynne å lese på faget de ble trukket ut i. Onsdag får de beskjed om emnet de kommer opp i, sa rektor ved Gressvik ungdomsskole, Runa Hammeren da VG snakket med henne tirsdag.

Skolen kalte inn ekstra IT-personell tidlig onsdag, for å rette eventuelle feil og sørge for at eksamenskandidatene fikk tilgang på relevant materiale.

– Vi har hatt tre staute karer fra IT som har prøvd å hjelpe, men de har ikke fått elevene inn, sier Hammeren onsdag.

Rektor ved Gressvik ungdomsskole, Runa Hammeren.

Får trekke seg

Rektoren forteller at de tilbyr de berørte elevene å trekke seg fra eksamen. Eventuelt får de mulighet til å gjennomføre eksamen, for så å klage på den tekniske gjennomføringen og få resultatet annullert.

– Vi har hatt to stykker som har valgt å trekke seg, og sannsynligvis blir det i hvert fall tre til. Det kan bli flere, elevene har ikke tilgang til læremidlene sine, sier hun.

Ved Borge ungdomsskole i Fredrikstad skal rundt 70 elever ha hatt problemer med å logge inn på skole-pc-ene. Direktør for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune, Marianne Bekker forteller klokken 13.20 at problemet nå skal være løst.

Nå lager kommunen en mal for søknad om annullering av eksamensresultater på grunn av teknisk gjennomføring. Den gis til elevene, slik at berørte som vil prøve å gjennomføre eksamen på tross av mangelfull forberedelse har muligheten til det.

– Elevene ved Borge ungdomsskole vil få samme mulighet som elevene ved Gressvik. De berørte kan velge å avstå fra eksamen fordi de ikke har fått den forberedelsestiden de har krav på, sier hun.

Rektoren ved Gressvik frykter at innloggingsproblemet knyttet til eksamen vil gi elevene negative forventninger til eksamen i fremtiden.

– Å ta eksamen er et slags overgangsritual. Elevene var forhåpningsfulle og motiverte når de kom inn i dag, og de vil gjennomføre. Jeg syns det er forferdelig trist, sier Hammer.

– Dette skaper uro. Det er ikke noen jubel blant elevene som må trekke seg i dag, sier hun.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post