PÅGREPET: Her blir kvinnen fraktet ut av leiligheten og inn i en politibil. Hun er siktet for drap.

Kvinne i 30-årene siktet for drap etter mann ble funnet skadet

GRÜNERLØKKA (VG) En mann i 20-årene er død etter å ha blitt funnet blødende og med skader i en leilighet i Oslo. En kvinne er siktet for drap.

Politiet i Oslo fikk klokken 17.25 melding om en mann med blødende skader i et leilighetsbygg på Grünerløkka i Oslo.

Mannen i 20-årene ble funnet med svært alvorlig skader i oppgangen. Det ble foretatt livreddende førstehjelp, men etter en halvtime ble han erklært død.







Pårørende er ikke varslet.

– Mannen er bekreftet død, og personen som var i leiligheten er pågrepet og siktet, skriver politiet klokken 18.06.

Krimleder Kjersti Myhre opplyser til VG at kvinnen er siktet for drap. Siktede er en kvinne i 30-årene.

Hun bekrefter at det er en relasjon mellom avdøde og siktede.

kvinnen er ikke fysisk skadet.

Boligbygget ligger sentralt på Grünerløkka, med flere restauranter og barer i nærheten. Det er ofte svært folksomt i området.

Naboer VG snakker med i samme oppgang sier at de ikke har hørt eller sett noen ting. En nabo sier at han ikke hadde fått med seg hendelsen før en venn et annet sted i Norge tipset ham.

På baren på gaten utenfor sitter folk med en øl på fortauet og sier de heller ikke har merket noe spesielt, før politi og ambulanse plutselig rullet opp.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Guro Sandnes, forteller til VG at politiet nå jobber med å komme i kontakt med eventuelle vitner, og av den årsak ikke kan gå ut med hvilke type skader den avdøde har.

Sandnes forteller at det var AMK som meldte til politiet.

1 / 3 ETTERFORSKER: Politiet på plass i en leilighet i Oslo etter at mann døde av skader. DØD: En mann ble funnet med blødende skader på Grünerløkka i Oslo. Han døde kort tid senere. forrige neste fullskjerm ETTERFORSKER: Politiet på plass i en leilighet i Oslo etter at mann døde av skader.

– Foreløpig jobber vi utfra en hypotese på at dette er et drap men bakgrunnen for det er for tidlig å si noe om, sier innsatsleder Svend Bjelland på stedet.

Politiet ønsker tips fra vitner.

– Det er ingenting som tyder på at dette er helt tilfeldig, sier Bjelland.

Innsatsleder Svend Bjelland orienterer pressen på stedet.

Krimleder Myhre ønsker ikke gå inn på handlingsforløpet.

– Vi er i en innledende fase av en tidlig etterforskning, sier hun.

– Vi blir på steder der utover nå med politiressurser med taktisk og tekniske undersøkelser, vitneavhør og elektroniske spor. Vi kommer til å bli der noen timer fremover.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post