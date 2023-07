Alvorlig trafikkulykke i Drøbak: Fem til seks personer skadet

En bil har kjørt inn i en kafé i Drøbak sentrum. Flere personer er skadet.

En bil skal ha truffet flere personer i Drøbak sentrum. Det antas at fem til seks personer er truffet.

En bil har kjørt inn i en kafé, bekrefter politiets operasjonsleder Ronny Samuelsen til VG. Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 16.51.







– Alle nødetater er på vei til stedet. Det fremstår som en ulykke, sier Samuelsen.

Samuelsen melder like før klokken 17.15 at det meldes om flere er alvorlig skadet, men det er ikke verifisert per nå.

– Det er mye å ha kontroll på akkurat nå, sier Samuelsen.

Brannvesenet bistår også på stedet.

– Vi er på vei. Så langt er alvorlighetsgraden uavklart. Jeg har forstått det slik at det er personskader, sier vaktleder i 110-sentralen Øst, Espen Stabell, til VG.

Tre luftambulanser er også observert på vei til ulykkesstedet, ifølge VGs reporter på stedet.

