FRYST FISK? MER SKATT: Torgeir Knag Fylkesnes er lei av store Møre-trålere som fryser fisken til sjøs og tar den med utenlands. Han tror en ny skatt kan få dem til å levere mer fisk til norske fiskemottak.

SV-bossen vil ha enda en fiskeskatt: − En våt drøm

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener at regjeringens ferske lakseskatt ikke går langt nok. Nå foreslår han en helt ny fiskeskatt, som han mener vil «garantere» mer aktivitet langs kysten.

Regjeringen varslet i forrige uke en ny såkalt lakseskatt som skal hente inn milliarder til staten.

Det inspirerte Vardø-ordfører Ørjan Jensen (MDG) til å gå ut i VG og etterlyste grunnrentebeskatning grunnrentebeskatningGrunnrente, eller ressursrente, er en egen type skatt som staten pålegger aktører utover øvrige skattlegging. Den pålegges i hovedsak næringer som utnytter en begrenset naturressurs. – også på fiskeri.

Grunnrente betyr at man betaler en skatt for å høste av fellesskapets naturressurser.

Nå får han støtte fra SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

– Grunnen til at man ikke har grunnrentebeskatning på fiskeri fra før, er at man har ment at fiskeriene skaper verdier langs kysten, gjennom videre foredling og arbeidsplasser langs hele kysten. Vi må erkjenne at det ikke er situasjonen nå lengre. Nå er det stadig mer av fisken som sendes ut av landet til bearbeiding helt andre steder, sier han.

Fylkesnes snakker seg varm:

– Fisken ser knapt land. Den tas av store båter med egne frysehotell, og hentes av store fryseskip som frakter den til lavkostland. Det gir veldig lite verdier til fellesskapet. Det er et globalt problem.

FISK + SKATT: To av Fylkesnes favorittema – i ett og samme forslag.

– Supersuksess

SV-nestlederen sier at han er inspirert av et av Norges bistandsprogrammer: «fisk for utvikling»-programmet i Namibia. Der ble det innført en grunnrentebeskatning på fisk som ble fraktet uten bearbeiding ut av landet, mens fisk levert på land, som skapte ringvirkninger og næringsliv, slapp all grunnrentebeskatning.

– Det var en supersuksess. Og det er samme type løsning jeg vil ha i Norge. Det har vært en våt drøm jeg har hatt lenge, sier han.

– Det vil være en måte å få fiskeripolitikken på riktig spor. Den skal skape verdier på land, ikke bare være en arena for privat berikelse.

– Vil ikke dette være enda en ny skatt som rammer en distriktsnæring?

– Nei, dette vil gi garantert vekst for kysten. I dag har vi flyttet industriarbeidsplasser for fiskeri i enormt antall til utlandet. Det er mer foredling av norsk fisk i utlandet enn i Norge. Det er utrolig at vi har tillatt det. Dette er et kraftig incentiv til å skape verdier på land, og å snu en utvikling av kystsamfunn som dør.

KVEITE: Fylkesnes (til venstre) får her presentert ei småkveite (i midten) av Helge Selebø (til høyre) ved flygefisken fiskebutikk i Oslo.

«Gje oss fersk!»

Han sier at mer levering til land i Norge vil kunne skape flere helårsarbeidsplasser i fiskemottak, og mindre sesongbasert arbeid.

– Industriens beskjed er klar: «Gje oss fersk!», sier de. Og de vil få enda mer stabil tilgang på fisk med dette forslaget. Da skaper man grunnlag for økt lønn, og mer faste ansettelser i næringen.

Fylkesnes håper å få med se Ap og Sp på forslaget.

– De har vært enig tidligere i at fiskeripolitikken har feilet, og sviktet kystsamfunnet. Så jeg tenker dette kan være det perfekte forslaget for en ny offensiv distriktspolitikk. Dette kan også være en viktig sak når ny kvotemelding kommer til jul.

Han sier at en utredning av temaet også kan være et tema under SVs forhandlinger med regjeringen om statsbudsjettet.

FRYKTER MER SKATT: Sivert Bjørnstad ønsker å sette en stopper for de nye grunnrente-forslagene som kommer fra venstresiden og samfunnsøkonomer.

Grunnrente-rush

En som derimot ikke har hatt noen våte drømmer om grunnrentebeskatning, er Frps Sivert Bjørnstad.

Han mener grunnrentene-forslagene regjeringen la fram i forrige uke bare er starten, og at Fylkesnes fort kan få gjennomslag for forslaget sitt.

– Jeg frykter at vi kommer til å se et grunnrente-rush i årene fremover. Det er lite samfunnsøkonomer er så glade i som grunnrente.

Han tror både mineralnæringen, skogbruk og fiskeri er bransjer som bør innstille seg på forslag fra venstresiden om grunnrente fremover.

– Denne prosessen har vist at Ap og Sp er villige til å bryte tidligere løfter om ikke å innføre grunnrente. Derfor tror jeg dessverre at MDG-ordføreren i Vardø og SV kommer til å få gjennomslag i denne saken.