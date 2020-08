ENSOM: Amalie Kalvå har vært ensom under corona-nedstengningen Foto: Privat

Studenter har fått det betydelig verre

Studenter har hatt en økning i emosjonell stress, og har dårligere livskvalitet enn vanligvis, viser forskning. Amalie Kalvå (22) sier hun har blitt mye mer ensom etter at corona kom til Norge.

Kalvå studerer engelsk i Trondheim, og har en bachelor i psykologi fra samme by. Hun forteller at hun som student er avhengig av struktur i hverdagen, og at corona-pandemien med hjemmeundervisning har ødelagt strukturen.

– Det å studere utelukkende hjemmefra har selvsagt vært mer utfordrende. Vanligvis er veldig opptatt av hva andre synes og tenker om meg, men det som har truffet meg hardest nå er stress og engstelighet rundt det om tidsforbruket mitt er sosialt akseptabelt eller ikke, sier Kalvå.

FORSKER: Amy Østertun Geirdal er professor og forsker på psykisk helse ved OsloMet. Foto: Privat

Unge har det verst

– Tendensen i vårt materiale er at de yngste har mer emosjonelt stress, og dårligere livskvalitet sammenlignet med de øvrige aldersgruppene og i normale tider.

Det sier Amy Østertun Geirdal, som har forsket på hvordan personer i ulike aldre hadde det under nedstengningen i vår. Hun forteller at befolkningen generelt viser økt emosjonelt stress, men at unge har det verst.

– Selve studielivet kan være stressende og ensomt. Studier vi har gjort viser at det å være student generelt gir mer psykisk stress enn å være i arbeidslivet, sier Østertun Geirdal.

STUDENTER HAR DET VERST: 33 % av studenter er ensomme. Foto: Nygaard, Wilma Nora D. / NTB scanpix

– Alle andre virker å være produktive

Amalie Kalvå forteller at hun har vært kjedelig å fortelle at hun ikke har gjort noe spennende mens hun har sittet hjemme med så mye tid til rådighet, samtidig som sosiale medier fylles opp av andres produktive aktiviteter.

– Corona har gjort det lettere å takke nei til sosiale sammenkomster. Sosial engstelighet gjort det stadig vanskelig for meg å nå ut og holde kontakten med mange, og det har blitt mye mer alenetid, forklarer hun.

STUDENTBOLIG: Omar Elfareh og Ada Ruud har flyttet inn i et studentkollektiv. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Vil ha mer fokus på ensomhet

Omar Elfareh (20) er førsteårsstudent, og har flyttet fra Trondheim til Oslo alene. Han sier at han håper det blir større fokus på ensomhet i år, fordi det fortsatt er en god del hjemmeundervisning.

– For oss som bor i en studentby, eller en studentbolig, så tror jeg det kommer til å gå greit. Men for andre tror jeg det kan bli ganske ensomt, sier han til VG.

Studenthuset Elfareh bor i er et pilotprosjekt fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), som kun er for førsteårsstudenter som er nye i Oslo.

– Ideen er at de skal dele kjøkken og bad, og bo litt tettere på hverandre. Sånn overordnet for å forebygge ensomhet eller fremme sosial aktivitet, men også tenker vi jo at førsteårsstudentene har mye til felles, sier Mari Langmyr, klinisk sosionom i SiO.

PILOTPROSJEKT: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim besøkte de nye studentene på Sogn Studentby. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Bekymret over at færre har søkt hjelp

Til tross for at forskning viser økning i emosjonelt stress og dårligere livskvalitet har psykologene og rådgiverne i SiO mottatt færre henvendelser.

– Det er jo en bekymring at folk går og samler opp problemer, også blir det mye verre, og vanskeligere å ta tak i, sier Anne Karin Mullally, leder for SiO psykisk helse.

Alle studenter som trenger noen å snakke med kan kontakte samskipnaden i sin studieby. Blant annet kan du snakke med psykologer eller rådgivere om du sliter med stress, ensomhet eller angst.

Studentsamskipnadene ikke tilbyr akutthjelp, og de fleste har kun åpen telefon på dagtid – men alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.

Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

– Alt blir bra

Amalie Kalvå sier hun tror dette semesteret blir bedre enn forrige.

– Nå vet jeg hva mine fallgruver er og hvor utfordringene mine ligger, og dermed skal det bli lettere på høsten å legge opp rutiner som gjør hverdagen overkommelig for en engstelig student, sier hun.

