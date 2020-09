KUN I OSLO: Per nå er det kun munnbindanbefaling på kollektivtrafikken i Oslo når det ikke er mulig å holde avstand. Foto: Gorm Kallestad

Reagerer på at munnbind ikke anbefales i Bergen

«Utbruddet ser ut til å være avgrenset» er argumentet for at munnbind ikke anbefales på kollektivtrafikken i Bergen. – Studenter er ikke en isolert gruppe fra resten av befolkningen, sier professor Gunnar Kvåle.

– Å se på studenter som en klynge blir feil. Studenter er ikke en isolert gruppe fra resten av befolkningen. De reiser, er på utesteder og er med venner og familie. De bruker kollektivtrafikk kanskje mer enn noen andre, sier Gunnar Kvåle, professor emeritus ved Senter for internasjonal helse ved UiB.

Han har gjennom hele pandemien argumentert for strenge tiltak for å bremse smittespredningen i samfunnet, og mener det er klokt av regjeringen å ikke lette på tiltakene nå – slik statsministeren sa på fredag.

Men at munnbind ikke skal anbefales i Bergen, synes han er rart.

Det pågående smitteutbruddet i kommunen knytter seg hovedsakelig til studentmiljøet, der Norges Handelshøyskole (NHH) er hardest rammet. Tirsdag rapporterte skolen om 18 nye smittetilfeller – og studiestedet har dermed totalt 76 smittede studenter.

Professor emeritus Gunnar Kvåle ved Senter for internasjonal helse ved UiB Foto: Universitetet i Bergen

Mens FHI har videreført munnbindanbefalingen på kollektivtrafikk ut denne uken i Oslo, har de vurdert at dette ikke er nødvendig i Bergen, som har hatt 94 nye smittetilfeller de siste 14 dagene, ifølge VGs oversikt.

Begrunnelsen er at «utbruddet ser ut til å være avgrenset, og smittepresset ser ikke ut til å være økende i den generelle delen av befolkningen», skriver FHI i sin siste anbefaling.

Medisinsk fagsjef: – Vi oppfyller ikke kriteriene

Bergen kommune har lagt seg på samme linje som FHI i sin munnbindanbefaling. Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen sa mandag at kommunen ikke vurderer det annerledes – til tross for en stor økning i smittede over helgen.

I stedet rådet de studenter som har vært på fester der smittevernreglene ikke ble overholdt, om å gå i selvpålagt karantene i ti dager fra den dagen de var på fest.

– Vi følger rådene fra FHI, det sterkeste smittevernfaglige miljøet vi har her til lands. Bergen oppfyller ikke kriteriene for en slik anbefaling, først og fremst fordi den generelle smittespredningen er lav, men den situasjonen kan forandre seg fra dag til dag, sier Hansen til VG.

– Hva gjør at dere er så sikre på at utbruddet er «avgrenset»?

– Foreløpig er smittetallene lave utenom disse studentene som har smittet hverandre på fest, sier Hansen.

Professor Kvåle tok først til orde for en anbefaling i en kronikk i Bergens Tidende forrige uke. Nå har han også gjort klart overfor byrådslederen i et brev.

– Nå er situasjonen mer bekymringsfull enn før helgen. Selvpålagt karantene er greit, men vi aner ikke hvordan dette blir fulgt opp. Munnbind blir bare enda viktigere med så mange nye som er smittet, sier professoren.

Bergen er nå en av 12 norske kommuner med stigende smittetrend – og har de siste 14 dagene hatt 94 nye smittetilfeller, viser VGs oversikt. Majoriteten er unge voksne i 20-årene.

Mener «R» bør ligge stabilt under én før gjenåpning

Kvåle forstår godt at det er kjipt for eksempelvis breddeidretten og konsertarrangører at det ikke lempes på tiltakene for å bremse smitten i Norge nå, men mener smitten bør være mye lavere for videre lettelser.

– Vi må vite at smitten er på vei nedover og at reproduksjonstallet er godt under 1 over en periode. Vi bør tilbake til det lave nivået vi var på i sommer, sier han.

Regjeringens beslutning om å pause gjenåpningen av Norge støttes også av informatikkprofessor Dag Svanæs ved NTNU.

– Det er en klok beslutning å pause gjenåpningen og forsikre seg om at man har kontroll. Vi er flere som har argumentert for at det beste for både smittevern og norsk økonomi er å komme ned på det nivået vi var før sommeren, sier Svanæs til VG.

Helt konkret mener han vi bør ned på det nivået Holden-rapporten fra 27. mai så for seg ved «hold nede»-scenarioer: Under ti smittede per dag.

– Det sa samfunnsøkonomene var mest lønnsomt. Det gir også færrest syke og døde i månedene og kanskje årene til vi får en effektiv vaksine, sier han.

Under ti smittede per dag er et stykke ifra der Norge er akkurat nå. Gjennomsnittet de siste syv dagene er på over 42 nye smittede per dag.

– Selv om trenden er svakt synkende, har vi seks ganger så høyt smittenivå nå som vi hadde rett før sommeren. Da vi lå på i gjennomsnitt syv nye smittede per dag.

– Jeg har også lyst til å gå på store konserter, men det er blant de tingene som er virkelig risikofylt – med tanke på såkalte superspredere, sier han.

Publisert: 02.09.20 kl. 06:09

