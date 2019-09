FOSSER FREM: Nasjonal talsperson for MDG Une Bastholm og SV-leder Audun Lysbakken kan godte seg over knalltall på VGs siste måling. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

VG-måling: Sammen er MDG og SV dobbelt så store som Frp

VGs siste partibarometer lover et thrillervalg på mandag: Kun 1,7 prosentpoeng skiller Arbeiderpartiet og Høyre, mens både MDG oog SV har vokst seg like store som Frp.

MDGs oppslutning på 8,7 prosent er over en dobling av resultatet fra kommunevalget i 2015.

– Det er helt magisk. Tallene viser generasjonsopprøret vi har merket veldig i samtaler med folket. De unge velgerne stemmer for en fremtid med mindre klimaendringer, rik natur og dyreliv, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson i MDG.

– MDG har fosset frem og kommer til å gjøre et kjempevalg, spesielt i de store byene. SV ser også ut til å plukke velgere fra stort sett alle partier, unntatt KrF, sier seniorkonsulent i Respons Analyse Idar Eidset.

Respons analyse har gjennomført målingen for VG.

Klimavalg

SV har også doblet sin oppslutning siden forrige kommunevalg, og følger hakk i hæl bak MDG med 8,4 prosent – en økning på 2 prosentpoeng fra sist måling.

– Det er fantastiske tall for oss. Det er superinspirerende for de siste timene med valgkamp. Det viser at det er en stor folkelig uro rundt klimakrisen og økende forskjeller, mens Frps klimafornekting ikke mobiliserer, sier SVs Audun Lysbakken til VG.

– Summen av SV og MDG viser at dette har blitt et klimavalg, fortsetter han.

Frp går tilbake

Frp går tilbake 1,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige kommunevalg. Partiet har gått fra 15,2 prosent under stortingsvalget i 2017 til 8,1 på VGs siste måling.

– Hver eneste stemme vil telle på mandag. Jeg tror det er mange som er opptatt av å redusere og fjerne eiendomsskatt, god mat til eldre med kjøkken tilbake på sykehjem, som vil forhindre nye bomringer, ha en integreringspolitikk som gir muligheter og stiller krav, de som mener dette må stemme Frp slik at resultatet blir bedre enn denne målingen, sier nestleder Sylvi Listhaug.

– Målinger varierer, på andre målinger de siste dagene har Frp gått frem. Det er bare valgdagen som teller, fortsetter hun.

Rød sluttmobilisering?

For Norges to største parti går det tråere. VGs måling viser at Ap får en oppslutning på 22,7 prosent, mens Høyre lander på 21 prosent to dager før kommunevalget mandag.

– Målingen viser at stadig flere ønsker Høyres løsninger for mer kunnskap i skolen, kvalitet og valgfrihet i omsorgen, ren luft og JA-kommuner som bidrar til å skape trygge jobber. Alternativet i mange kommuner er en venstreside med et sterkt SV, MDG og Rødt. Nå skal vi brette opp ermene, banke dører og stå på stand de siste timene for å sikre at flest mulig får gleden av å bo i en Høyre-styrt kommune etter mandag, sier partileder Erna Solberg til VG lørdag.

Samtidig ga TV 2s måling torsdag Ap sin høyeste oppslutning siden mai med 25,4 prosent, mens Høyre falt til 19 prosent. Det kan tyde på store bevegelser blant velgerne.

Ifølge Respons Analyse har de sett bevegelser i Arbeiderpartiets velgermasse den siste uken.

– Det vi så i går, var at Ap stort sett gjorde det bedre enn tidligere i uken. Det kan tyde på at partiet har fått på plass en sluttmobilisering, sier seniorkonsulent i analysebyrået Idar Eidset.

FAKTA OM MÅLINGEN * VGs partibarometer er utført av analysebyrået Respons Analyse * Barometeret er basert på 1300 intervjuer * Undersøkelsen ble utført i tidsrommet 3–6. september * Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse ved kommunevalget i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2017

Han sier at dette historisk ikke er uvanlig for Ap i valginnspurten, og utelukker ikke en ytterligere økning på valgdagen.

– Vi så det sist kommunevalg, hvor de til slutt fikk et godt resultat, spesielt i de store byene. Jeg blir ikke overrasket om partiet kommer seg over 22,7.

Arbeiderpartiet gjorde brakvalg med 33 prosent i kommune- og fylkestingsvalget i 2015.

INNSPURTEN: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre prøver å overbevise velgere i Drammen om å stemme Ap den siste helgen før valget. Foto: OLA VATN

Støre: Kan bli dårligere enn 2015

22,7 prosent er av de laveste oppslutningene Respons har målt hos Ap siden valgkampstart i begynnelsen av august.

– På TV 2 hadde vi 25 prosent og Høyre 19 prosent, så det spriker, sier Støre.

Han håper på et bedre resultat enn VG-målingen, men mener samtidig at det ikke er en stor overraskelse at Ap ligger an til å gjøre det dårligere enn ved kommunevalget i 2015

– Det var et veldig godt valg nasjonalt og svært godt i en del byer som Trondheim og Bergen, og jeg tror ingen har tenkt at det er valg som lar seg kopiere uten videre.

Publisert: 07.09.19 kl. 18:44







