VG-fotografenes beste bilder i august

Hver måned kårer VGs bildesjefer de beste bildene tatt av avisens fotografer. Månedens bilde, denne gangen en bildeserie, går til Espen Rasmussen for hans reportasje om bompengeopprøret. Her har Rasmussen møtt engasjerte folk flere steder i landet som kjemper mot de ulike bomstasjonene.

2.plass

Foto: Terje Mortensen

Mer enn 100 personer fra det somaliske miljøet hadde møtt opp til begravelsen i Tromsø da Sadio Hussein Jeladi (19) og Ahmed Sheikh Osman Mohamed (39) ble begravet på den muslimske delen av Sandnessund gravlund etter ulykken i Svolvær hvor en bil kjørte utfor kaia.

3.plass











Politiet forsøkte å pågripe en eldre mann i Oslo, som etter en knivstikking forskanset seg inne i en leilighet. Etter å ha vært i dialog med mannen, brukte politiet både pepperspray og elektrosjokk-våpen for å få han pågrepet.

Diplom

Foto: Helge Mikalsen

Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre møttes til sin aller første duell i NRKs folkemøte på Sakrisøy i Lofoten, omgitt av spisse fjell og lyttende velgere under årets kommunevalgkamp.

Diplom











Petter Northug (33) har følt seg gammel en stund. Mett, på et vis. Det er lenge siden kroppen hans var i sin fysiologiske gullalder. Sikkert ti år. Han kan ikke huske sist han våknet med spenningen i kroppen, den deilige uroen i magen, vissheten om at han må prestere, uten helt å ha kontroll. Denne besettelsen om å vinne, som har fulgt han gjennom livet som en venn og motor. Som har fått ham opp av sengen, skjerpet ham og gitt ham mening. For en dag var suget borte. Han hadde vunnet det han skulle vinne.

Diplom

Foto: Janne Møller-Hansen

I romanen «Meg, meg, meg» skriver Linnéa Myhre om frykten for å gi plass til noe mer enn seg selv og om jakten på Britney Spears i Los Angeles.

Diplom





















Gamvik er en av distriktskommunene med flest tilflyttere mellom 2011 og 2017, ifølge distriktssenteret.no. Kommunen regnes som attraktiv å bo i for folk i yrkesaktiv alder på grunn av arbeidsplasser innen fiske og havnæring.

Diplom

Foto: Cicilie S. Andersen

Iben Akerlie (31) har fulgt etter kjæresten til et nytt liv i den svenske hovedstaden. Her skal skuespilleren skrive bokmanus, pleie telefonangsten, dyrke bikkjebluesen - og forberede seg på å bli grillet av små barn.

Diplom









Delt diplom mellom Fredrik Solstad og Hallgeir Vågenes for bildene fra jordskredene i Jølster. Et av skredene tok med seg en bil ut i Jølstravatnet. En person er fortsatt savnet.

Diplom

Foto: Gisle Oddstad

Hilde Sagland har ønsket seg jernbane i Nord-Norge i mange år. Fremdeles er det lite trafikk på Olsborg jernbanestasjon.

Diplom

Foto: Line Møller

– Det aller tøffeste i livet har vært å akseptere at jeg aldri kommer til å bli høyere enn 142 cm. Jeg blir nok oppfattet som streng. En liten, høyrøstet nordlending som kjemper innbitt for sine saker i politikken. Jeg blir ofte så konsentrert om å få frem budskapet at jeg glemmer å smile, sier Sandra Borch



Diplom

Foto: Jørgen Braastad

Avinors el-fly måtte nødlande ved Arendal. Bak ­spakene satt ­Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen og statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo var passasjer. Flyet gikk rundt i tjernet og endte opp ned i vannet. De to greide å komme seg ut av flyet.

