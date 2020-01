Mudassar Kapur overtar som ny leder av finanskomiteen på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nye finanstopper må takle Listhaugs budsjettkrav

Høyres Mudassar Kapur og Venstres Guri Melby sitter på regjeringens side av bordet når Frp og Sylvi Listhaug kommer med sine budsjettkrav.

De tre partiene er nå ferdige med konstitueringen etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen sist uke.

Kapur overtar som finanskomiteens leder etter at partifellen Henrik Asheim er blitt forsknings- og høyere utdanningsminister. Den store testen for den nyslåtte finanstoppen blir når de fire partiene i høst skal bli enige om 2021-budsjettet.

– Høyre, Frp, Venstre og KrF har gjort dette og blitt enige hvert eneste år siden 2013. Det viktigste nå er å fortsette det gode og konstruktive arbeidet, sier Kapur til NTB.

– Jeg har ett mål: Det er at vi fire skal bli enige også i år, sier Høyre-toppen.

Hos KrF er det imidlertid ikke klart om Tore Storehaug fortsetter som finanspolitisk talsperson, opplyser parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Kjenner Listhaug

Mudassar Kapur fra Oslo har sittet i finanskomiteen siden 2017. Han fremholder at han kjenner Listhaug fra før.

– På det personlige plan har jeg jobbet sammen med Sylvi da hun var justisminister og jeg satt i kommunalkomiteen på Stortinget. Jeg har veldig gode erfaringer fra den tiden, sier Kapur.

Den første testen på hvordan samarbeidet blir, kommer allerede i mai. Da skal de fire partiene bli enige om revidert nasjonalbudsjett, med utgangspunkt i 2020-budsjettet de ble enige om før jul med Frp i regjering. Kapur utelukker ikke revidertkrav fra Frp.

– Jeg vet ikke hva som kommer, men regner med at det kan komme krav når vi først sitter og forhandler om budsjett. Da må vi adressere og håndtere det når det kommer på bordet, sier han.

Høyre bestemte onsdag også at Ingjerd Schou går inn i Stortingets presidentskap, mens Stefan Heggelund blir energi- og miljøpolitisk talsperson etter Tina Bru, som er blitt olje- og energiminister.

Hard kamp i stortinget

Hos Venstre førte regjeringsendringene til at nestleder Ola Elvestuen nå er tilbake på Stortinget som parlamentarisk nestleder. Terje Breivik fortsetter som parlamentarisk leder, mens Guri Melby kjøres fram som finanspolitisk talsperson etter Abid Raja, som ble kulturminister.

Elvestuen og Breivik varsler kamp for å unngå at partiets gjennomslag fra Granavolden-plattformen blir omstøtt i Stortinget.

Elvestuen beskriver situasjonen i Stortinget som «krevende» og «vanskelig», vel vitende om at Frp nå kan danne flertall sammen med Ap og Sp. Samtidig kan imidlertid regjeringen – med Høyre, Venstre og KrF – danne flertall med Ap.

– Vi står nå sterkere for å kunne gjennomføre våre hovedsatsinger, særlig på klima- og miljø og grønn vekst, i det som er et krevende Storting, sier Elvestuen til NTB.

Han understreker også at rusreformen er en annen hovedprioritet for partiet.

– Blir «tight»

Allerede tirsdag ble det klart at Sylvi Listhaug blir Frps finanspolitiske talsperson på Stortinget, mens partileder Siv Jensen blir parlamentarisk leder.

Regjeringen har i sine tidligere budsjetter brukt rekordmye oljepenger, men holdt seg innenfor handlingsregelen. Spørsmålet er hvor enkelt det blir å holde igjen på pengebruken med et kravstort Frp utenfor regjering.

– Vi må sørge for at vi lager budsjetter fremover som er økonomisk ansvarlige og sørger for at yrkesdeltakelsen går opp, slik at flere betaler skatt. Vi må også ha et skattesystem som bidrar til å skape jobber, sier Kapur.

– Men det er jo «tight» fremover, det er det ingen tvil om, sier Kapur.

Uavklart i KrF

KrFs stortingsgruppe avgjorde onsdag at Hans Fredrik Grøvan fortsetter som parlamentarisk leder og Geir Jørgen Bekkevold som nestleder. Men komitéfordelingen etter at Knut Arild Hareide sist uke gikk fra Stortinget til regjeringen, er ikke avklart.

– Vi har et nytt medlem, og vi ønsker å ha en god runde, slik at alle kan gi uttrykk for sine ønsker. Det er ingen dramatikk i dette, men vi fikk ikke tid til den prosessen før gruppemøtet, sier Grøvan til NTB onsdag.

Deadline er nå neste onsdag, men Grøvan håper å ha kabalen klar før den tid.

