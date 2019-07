ORDFØRERKANDIDATER: John Peter Hernes fra Høyre og Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet. Foto: Frode Hansen, VG og Tommy Ellingsen, Arbeiderpartiet

Mener bompengepartiet er uforutsigbart: – Står fritt til å mene ting på kryss og tvers

Både Høyre og Arbeiderpartiet er positivt overrasket etter fire år med Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i bystyret i Stavanger, men Høyres ordførerkandidat kaller partiet uforutsigbart.

Nå nettopp







FNBs eksplosive vekst på meningsmålingene i en rekke storbyer har fått det til å gå kaldt nedover ryggen på flere i de etablerte partiene.

Statsminister Erna Solberg (H) advarte i et VG-intervju i mai om at det er fare for at ensakspartier splittes på andre felt enn saken de kjemper for, mens Oslos byrådsleder Raymond Johansen har hevdet at det lokale FNB-laget vil ta hovedstaden tilbake til 80-tallet.

Mye av frykten og kritikken handler om usikkerhet rundt hva partiet vil prioritere – utenom å kutte i bompenger.

I Stavanger har Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes fire års erfaring med hvordan FNB fungerer i et bystyre. Til VG sier han at bom-motstanderne har vært en positiv overraskelse.

– De har i all hovedsak vært konstruktive og løsningsorienterte, også når det gjelder bompengesaken, sier han.

– Men de som representerer FNB, spesielt Frode Myrhol som leder, står veldig fritt til å mene ting på kryss og tvers. Sånn sett blir de litt uforutsigbare, legger han til.

Kritisk til budsjett

Selv om bystyresamarbeidet har fungert, mener Hernes det fortsatt finnes grunner til å være skeptisk til bompengepartiet.

FNBs partisekretær og bystyrerepresentant Leif Høybakk har blant annet hevdet i en kronikk i Aftenbladet at partiet er det som låner minst for å finansiere sitt alternative budsjett. Hernes mener det er en sannhet med modifikasjoner.

RIS OG ROS: Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes mener FNB har vært en konstruktiv samarbeidspartner i Stavanger, men sier de også er uforutsigbare. Foto: Frode Hansen

– Noe av det som ligger inne i budsjettet er nok dessverre urealistisk, sier han, og viser blant annet til FNBs mål om å spare 94 millioner kroner på å kutte sykefraværet i kommunen.

– Sykefraværet i Stavanger er selvfølgelig for høyt, men i kommunal sektor er fraværet et av de laveste i Norge, sier Hernes.

– Dessuten er det et mål, i alle fall for oss, å få flere funksjonshemmede og andre med utfordringer inn i arbeidslivet. Det kan fort havne direkte i strid med FNBs målsetting, sier han.

Fakta om FNBs alternative budsjett for Stavanger: Store kutt (i forhold til rådmannen): Utsette rehabilitering av Stavanger rådhus med 2 år, til en samlet innsparing på 180 millioner kroner i perioden.

Droppe bygging av demenslandsby for å spare 290 millioner kroner i perioden.

Droppe bygging av ny kirkesal i tilknytning Hafrsfjordsenteret og spare 37 millioner kroner

Legge ned kommunalstyret for finans, spare 1,8 mill.

Innføre gebyr for gamle vedovner fra 2020 til samlet inntekt på 12 millioner kroner.

Legge ned Greater Stavanger, spare 32 millioner kroner.

4 mill. kroner til prosjekt som skal bidra til at sykefraværet i Stavanger går ned. Tenkt innsparing på 95 millioner kroner. Store satsinger (i forhold til rådmannen): 750.000 til innbyggerundersøkelse og folkeavstemning om bompenger

Totalt 40 millioner kroner i subsidier til de som rammes særlig hardt av bompenger

100 millioner mer til renovering av kommunale boliger.

45 millioner kroner til å ferdigstille Storhaug skole ett år før planen

60 millioner kroner til å bygge ut utearealene i kommunale barnehager

160 millioner kroner til nytt sykehjem på Lervig

40 millioner til å styrke demensavdelingen på Blidensol

Totalt 26 millioner kroner til søskenmoderasjon i barnehage

Totalt 20 millioner kroner til utvidet åpningstid i barnehage.

Totalt 24 millioner kroner til flere helsesøstre i skolehelsetjenesten

20 millioner kroner til oppgradering av lekeplasser

18 millioner kroner på å reversere økt foreldrebetaling i SFO

13,6 mill. på å øke antall miljøarbeidere i skolen og utvide mobbeombudets stilling fra 50 prosent til 90 prosents stilling.

Droppe kontorjustering av eiendomsskatt og øke bunnfradraget fra 400.000 til 500.000. Til sammen reduserer det ifølge partiet kommunens inntekter med 76 mill. kroner. Kilde: FNB, Stavanger kommune. Vis mer vg-expand-down

Aps ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun er også skeptisk til FNBs budsjett, spesielt målet om å kutte i eiendomsskatten.

– Jeg ser ikke helt hvordan de skal greie å finansiere det, sier hun til VG.

Slår tilbake

FNB-leder Frode Myrhol er uenig i kritikken, og avviser at partiet er uforutsigbart.

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen det. Hvis Hernes ser på hvordan vi har stemt i de ulike sakene, vil han se at jeg og mine medrepresentanter i bystyret stort sett alltid har stemt det samme, sier han til VG.

– Det er en litt rar kommentar rett og slett, legger han til.

Han mener også at det er fullt mulig å spare 94 millioner kroner på å kutte i kommunens sykefravær.

– Sandnes kommune har langt lavere fravær enn oss, selv om det bare er ti minutter unna. Hvorfor skal vi ikke kunne få til det samme i Stavanger? sier Myrhol.

UENIG: Frode Myrhol mener FNB har det klart beste budsjettet for Stavanger kommune. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Tallene har han hentet fra rådmannen, som ifølge FNB-toppen har sagt at sykefraværet i Stavanger er på 8,1 prosent og koster 462 millioner kroner i året. FNBs spareanslag innebærer at sykefraværet reduseres til 6 prosent.

– Vi mener det vi har lagt fram er veldig oppnåelige og realistiske tall. De som er uenige burde nesten ikke få lov til å styre byen, sier Myrhol.

Maks eiendomsskatt

Kritikken var enda krassere mot FNBs to første alternative budsjetter, der de hadde skrudd eiendomsskatten til maksimalt nivå for å finansiere bompenge-subsidier.

FNBs valgprogram var også enda mer begrenset da Myrhol og kollegene Lars Petter Endresen og Leif Bjarne Høybakk ble valgt inn for fire år siden.

Aps toppkandidat Nessa Nordtun sier hun var svært usikker på bompengepartiet da hun tok fatt på inneværende bystyreperiode i 2015.

– Vi var egentlig ganske spente på hva de ville mene om alle mulige spørsmål. Spesielt byvekstavtalen, som så å si var ferdig inngått på det tidspunktet, sier hun.

UTFORDRER: Aps ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun kan i år få til det første maktskiftet i Stavanger på over 20 år og bli byens yngste ordfører noensinne. Foto: Tommy Ellingsen/Arbeiderpartiet

Hun ante heller ingenting om hva FNB mente om privatskoler, noe Ap kaller «eliteskoler» og kjemper mot i byen.

– Vi fikk en hyggelig overraskelse da det viste seg at de var enige med oss. De har også stått sammen med Arbeiderpartiet i ønsket om å bevilge mer midler for å bekjempe økende barnefattigdom i Stavanger, sier hun.

Blokkuavhengig

Selv om Ap-kandidaten mener Ap og FNB «ofte finner sammen», har hun ingen formening om hvilken blokk FNB oftest har stemt med i bystyret de siste årene.

Heller ikke Myrhol sitter på noen slik oversikt. Han slår isteden fast at partiet er blokkuavhengig og åpent for å samarbeide begge veier.

Høyres Hernes mener på sin side at FNB hører sammen med de ikke-sosialistiske partiene.

– Det er i alle fall det jeg opplever ut ifra hvem de samarbeider mest med i komiteer og utvalg, sier Hernes.

– I tillegg kom det jo nylig en meningsmåling som viste at FNBs velgere foretrekker at de samarbeider med ikke-sosialistisk side, påpeker han.

VG har bedt Ap og Høyre liste opp det de mener har vært de viktigste sakene i Stavanger de siste fire årene. Se faktaboks for å se hvordan FNB har stemt.

Slik har FNB stemt i Stavanger: Partiet har gått mot eller krevd utredninger om en rekke tiltak som gir reduksjon i parkeringsplasser.

For et Ap-forslag om at utbygging og drift av barnehageplasser primært skal skje i kommunal regi.

For Frps forslag om å si nei til byvekstavtalen med staten.

Mot bystyreflertallets forslag om å leie ut areal på Eiganes skole til friskolen Eiganes internasjonale skole.

For kommunesammenslåing mellom Finnøy og Rennesøy

For å sette av 40 millioner til etableringen av et vekstfond for gründerbedrifter.

For at taxi skal kunne kjøre i kollektivtraseer.

Fremmet tilleggsforslag om at rushtidsavgift ikke skal innføres. Fikk ikke flertall.

Sammen med bystyreflertallet stemt for høy utnyttelse av eiendom nær kollektivtilbud.

Politikere fra FNB sitter i Fellesnemnda for Nye Stavanger, Kommunalstyret for byutvikling, Kommunalstyret for finans, kommunalstyret for miljø og utbygging, samt i bydelsutvalgene for Hundvåg, Madla og Tasta.

Vis mer vg-expand-down

Holder døren åpen

Begge de to ordførerfavorittene holder døren åpen for et samarbeid med FNB etter valget.

På målingene ser det ut til at Ap trenger nettopp et slikt samarbeid for å få til maktskifte i Stavanger.

– Mitt håp er at vi skal få det til sammen med SV, Rødt og MDG, men jeg ser jo at vi i Stavanger historisk sett trenger flere partier, sier Nessa Nordtun.

les også Kampen om storbyene: Her kan bompengepartiene vippe makten

Hernes kan på sin side trenge FNB for å beholde oljehovedstaden, som har vært en Høyre-bastion i over 20 år.

– Vi er absolutt åpne for å samarbeide. Primært ønsker å fortsette med de vi styrer med i dag, men vi har hatt et valgteknisk samarbeid med FNB og mener det er naturlig å spørre dem og om å delta i et samarbeid neste periode, sier han.

Publisert: 08.07.19 kl. 15:58