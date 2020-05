KJENT SVENSK PROFIL: Paulo Roberto er blitt kjent i Sverige både som bokser og TV-profil. Foto: Claudio Bresciani / TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk TV-stjerne tatt for sex-kjøp: Krimekspert mener Roberto risikerer fire års fengselsstraff

Torsdag ble den svenske programlederen og tidligere bokseren Paulo Roberto pågrepet for sex-kjøp. Etter TV-profilens uttalelser i etterkant, mener kriminologen og forfatteren Leif GW Persson at Roberto kan få en fengselsstraff på opptil fire år.

Det var fredag det ble kjent at Roberto, som har vært programleder for den svenske versjonen av reality-programmet Farmen, var pågrepet for sex-kjøp i et leilighetsbordell på Östermalm i Stockholm. Det skjedde under en målrettet politiaksjon, som gikk under navnet navnet «aksjon torsk». Der ble det ifølge Aftonbladet pågrepet ytterligere ti menn.

Nå har uttalelsene, som Roberto kom med, under et intervju med TV 4 i etterkant av politiaksjonen gitt saken en ny vending. Der omtalte han sin handling som «skitten». Da han ble bedt om å utdype dette svarte han i følge den svenske avisen:

– At man kjøper en annen kvinnes kropp, sikkert noen som er tvunget dit. Hun er jo ikke der for å ha det veldig hyggelig.

Reagerer på intervju

Roberto ble deretter under intervjuet spurt han hadde tenkt noe på organisert kriminalitet og menneskehandel under intervjuet.

– Akkurat derfor. For det er det aller mest skitne, absolutt mest motbydelige man egentlig kan gjøre mot et annet menneske, sa Roberg.

Ifølge Expressen har Roberto fått en straff for sexkjøpet, en bot på 25 000 svenske kroner. Dette skal Roberto ha akseptert. Men handlingen og utspillet til Roberto skal nå granskes av påtalemyndigheten, der uttalelsen ifølge den svenske avisen har vekket deres interesse. Dette vil først skje mandag.

Blant annet mener nå kriminolog og krimforfatter Leif GW Persson i et intervju med TV 4s Nyhetsmorgen at Roberto kan risikere opptil flere års fengselsstraff. Det skriver den svenske avisen Aftonbladet.

– Det han sier kan faktisk oppfattes som at han har gjort seg skyldig i uaktsom voldtekt og der er maksstraffen fire års fengsel. Om den kvinnen han har hatt sex med har kommet hit ved hjep av menneskehandlere, så er spørsmålet juridisk om man med sikkerhet kan anta at han har visst om dette, sier Persson til TV 4s Nyhetsmorgen.

– Men blir han opplyst om dette, noe han har blitt, kommer han sikkert til å si at han ikke visste om det når det kommer til akkurat henne. Men jeg forstår det slik at han er svært opptatt med å rulle seg i tjære og fjær akkurat nå, sier Persson.

Blant annet skrev Roberto, som nå har fått sparken som programleder for Farmen, en lang unnskyldning på sin egen instagram-profil for to dager siden:

– Ingen unnskyldning

Leif GW Persson er imidlertid forsiktig med å antyde at uttalelsene til Roberto i TV-kanalens intervju vil kunne holde i en rettssak mot den svenske TV-profilen.

– Men kalles han inn til avhør og sier at han visste at hun har kommet hit ved hjelp av menneskesmuglere, da er det klokkeklart, sier Persson.

Lørdag ble det klart at prgramlederen fikk sparken i sin TV-jobb. På sin egen instagram-profil skrev han blant annet at når han er som lykkeligst i livet klarer han å sparke bena under seg selv.

– Denne gangen finnes det ingen unnskyldning, skrev han blant annet videre.

