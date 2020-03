PÅ OPPDRAG: Politiet har siden hytteforbudet trådte i kraft hatt økt tilstedeværelse i hytteområder. Foto: Nettpatruljen, Vest politidistrikt

Forbudt å overnatte på hytta: Politiet varsler økt patruljering

Hytteforbudet har gitt politiet nye oppgaver. – Forskriften er jo lov, og det er klart at i ytterste konsekvens håndhever politiet den, sier stabssjefen i Vest politidistrikt.

Hytteforskriften, som forbyr overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn der man er folkeregistrert, trådte i kraft torsdag forrige uke.

Lovbrudd kan straffes med bøter på 15.000 kroner, eller ti dagers fengsel.

Det var Bergensavisen som først omtalte at politiet i Os kommune i Vestland sjekket hytter og naust for å forebygge at folk utnytter seg av coronasituasjonen.

– Vi som etat skal være med og forebygge smittespredning. Samtidig er det viktig å tenke forebyggende med annen type kriminalitet som kan skje med bakgrunn i coronasituasjonen, sier stabssjef Kjetil Øyri i Vest politidistrikt og bruker innbrudd som eksempel.

PATRULJERER: Politiet reiser rundt i distriktet, blant annet for å informere folk om de nye retningslinjene fra myndighetene. Foto: Nettpatruljen, Vest politidistrikt

– Ønsker å være synlige

Stabssjefen sier videre at politiets hovedprioritet er å gi informasjon, og at de derfor ikke målrettet sender ut patruljer for å banke på hyttedører.

– Vi driver ikke oppsøkende virksomhet for å sjekke om det er folk på hyttene, men vi ønsker å være synlige i hytteområdene. Forskriften er jo lov, og det er klart at i ytterste konsekvens håndhever politiet den, sier han.

Øyri tilføyer at oppdrag knyttet til ro og orden, og liv og helse har høyest prioritet.

– Hva gjør dere dersom en hytteeier ringer og forteller at hyttenaboen fra en annen kommune har rigget seg til for en langhelg?

– I et gitt tilfelle kan vi prioritere det, men det betyr ikke at vi nødvendigvis sender ut en ressurs. Det kan være vi følger opp ved rett og slett å ringe til vedkommende.

Innlandet

Innlandet politidistrikt har ansvar for noen av landets største hyttekommuner, deriblant Ringsaker og Trysil.

Stabssjef Pål Erik Teigen forteller at de aktivt kjører ut i hyttefeltene når de har mulighet til det. Både for å forhindre innbrudd, og for å veilede folk som eventuelt oppholder seg på hytta.

– Hvis det kommer noen saker der folk oppholder seg på hytta over natten og ikke vil høre på oss, kan vi prioritere det. Det spørs på hva slags andre oppdrag vi har. Hvis vi patruljerer i området kan vi dra innom og snakke med hytteeieren, sier Teigen.

– Så det skal litt til før man sanksjonerer?

– Det skal det. I den situasjonen vi er i nå, håper vi at alle landets innbyggere tar ansvar.

På grunn av det høye antallet hytter i Innlandet, er det tilfeldig hvilke hytte-saker politiet prioriterer. Det påvirkes blant annet av følgende faktorer:

Tips til politiet

Ledig kapasitet

Hvor lang tid det er siden politiet har vært i et gitt hyttefelt

Sør-Øst

I Sør-Øst politidistrikt ligger store hyttekommuner som Hol og Vinje. Politimester Ole Sæverud sier at de først og fremst fokuserer på veiledning.

– Vi forholder oss til forskriften, men vår tilnærming har vært at det ikke er noe mål å bruke straff.

– Hvordan ville dere ha håndtert et brudd på hytteforbudet?

– Vi får ta det når den tid kommer. Hvis vi opplever at folk ikke følger reglene, får vi vurdere strengere tiltak, som pålegg eller straff, sier politimesteren.

Troms

Påtaleleder og visepolitimester Einar Sparbo Lysnes i Troms politidistrikt sier at han ikke har oppfattet brudd på hytteforbudet som en stor problemstilling hos dem.

På spørsmål om hvordan de ville håndtert et tips om personer som bryter hytteforbudet, svarer Sparbo Lysnes:

– I utgangspunktet vil vi sjekke ut forholdet, men det er litt hypotetisk. Vi må gjøre en vurdering som vi ellers gjør rundt verifisering av info, og av prioritering opp mot andre gjøremål vi har der og da, sier visepolitimesteren.

Stabssjef Tarjei Sirma Tellefsen i Finnmark sier at de ikke har fått meldinger om brudd på hytteforbudet.

– Enhver melding vil bli vurdert med tanke på alvorlighetsgrad, kapasitet og beredskapshensyn.

Sør-Vest

I Sør-Vest politidistrikt har politiet ringt enkelte hytteeiere for å informere om hvorfor det er viktig at de etterlever regelverket.

De har forklart dem mulige konsekvenser og oppfordret dem til å dra hjem.

– Dette har vi hatt positive erfaringer med, sier politiinspektør Sigve Espeland.

Han tilføyer at politiet i distriktet ikke aktivt oppsøker hytteområder for å se om det er folk i hyttene, men at det kan bli økt patruljering.

– Forebygging gjennom informasjon og veiledning er vårt viktigste tiltak for å sikre at folk overholder smittevernloven.

Publisert: 26.03.20 kl. 15:54

