Må sende hjem sykehjemspasienter

Oslos sykehjem ruster seg nå til å ta imot coronasmittede pasienter fra sykehusene. Det betyr at pasienter på avlastning og deltid sendes hjem.

Våre sykehjem huser noen av de aller sykeste blant oss. Sykehjem er det høyeste omsorgsnivået i norske kommuner, og ca. 40 000 personer i Norge bor i sykehjem, ifølge en undersøkelse fra Aldring og Helse.

Gjennomsnittsalderen er også svært høy for sykehjemsbrukerne og ifølge en rapport fra Helsedirektoratet så var gjennomsnittsalder for dem som døde i sykehjem i 2016, 87,5 år og den gjennomsnittlige botiden varierer mellom 1,5 og 2, 5 år, avhengig av hvilket fylke man måler.

Så sykehjemsbrukere, både korttids- og langtidspasienter er utvilsomt en gruppe som er svært utsatt for effektene av å pådra seg smitte, slik som covid-19.

– Stemmer dette?

– Vi får daglige rapporter om smittesituasjonen og rapporten for tirsdag viser at vi nå har 22 sykehjem med en smittetilknytning, sier, Helge Jagmann, direktør i Sykehjemsetaten i Oslo.

Med smittetilknytning menes at det enten er smittede beboere på sykehjemmet eller at en medarbeider som jobber der er blitt smittet.

– Nå har vi nå 23 smittede beboere av totalt 4100 beboere ved Oslos langtidshjem og helsehus, sier Jagmann.

Oversikt over institusjoner med smittetilknytning 1. Abildsø sykehjem 2. Akerselva sykehjem 3. Ammerudlunden sykehjem 4. Bekkelagshjemmet 5. Ellingsrudhjemmet 6. Lillohjemmet 7. Madserudhjemmet 8. Majorstutunet bo- og behandlingssenter 9. Nordseterhjemmet 10. Oppsalhjemmet 11. Romsås sykehjem 12. Ryen helsehus 13. Sagenehjemmet 14. Solvang helsehus 15. Stovnerskogen sykehjem 16. Ullern helsehus 17. Uranienborghjemmet 18. Økernhjemmet 19. Hovseterhjemmet 20. Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter 21. Paulus sykehjem 22. Furusethjemmet Vis mer

Avlaster sykehusene

Blant de smittede er det fire stykker som bor på Solvang Helsehus. Disse fire smittede pasientene er lagt inn for å avlaste sykehusene i Oslo.

– Solvang Helsehus tar imot smittede pasienter som både kommer hjemmefra og fra sykehusene. Helsehusene våre har medarbeidere med høy kompetanse og skal fremover avlaste sykehusene.

Jagmann forteller at dette er et nytt tiltak og at det bygges opp en kapasitet på Solvang for å ta imot 117 pasienter med påvist smitte, for å avlaste sykehusene.

Også andre helsehus i Oslo gjøres nå klar for å ta imot inntil 500 pasienter for å avlaste sykehusene.

Faste medarbeidere på sykehjemmene

– Hvordan håndterer dere smitteutbrudd ved institusjonene deres?

– I de tilfellene der det er påvist smitte hos beboere blir de isolert på rommene sine på institusjonen. Der blir de ilagt strenge smittevernsregler for å forhindre videresmitte til andre beboere, sier han.

Han sier de har iverksatt mange tiltak for å hindre at smitten skal spre seg på sykehjemmene.

– Vi har innført besøksforbud og har stengt dagsentrene våre. I tillegg er vi nå i ferd med å innføre restriksjoner på hvor de ansatte skal jobbe. Nå skal de enkelte medarbeiderne våre bare jobbe på en institusjon og ikke flytte rundt til andre institusjoner, som for mange var tilfelle før.

Dette jobbes det fortløpende med å iverksette nå, ifølge Jagmann.

616 i karantene

– Blir ansatte testet?

– Ja, vi tester alle ansatte som får luftveissymptomer. De sendes også umiddelbart i karantene når de får symptomer.

Foreløpig er det 616 sykehjemsmedarbeidere i karantene av rundt totalt 10 000 medarbeidere.

– Foreløpig har vi klart å møte bemanningssituasjonen med de ressursene vi har. Vi har tatt noen grep, blant annet har vi økt stillingsprosenten for en del ansatte, sier Jagmann.

– Hva skjer med dem som i dag har såkalt avlastningsplass på sykehjem, de som ikke bor der fast?

– Når vi nå etter hvert skal imot 500 pasienter fra sykehusene så betyr det at de som kan være hjemme, skal være hjemme. Der vil de få bistand fra bydelenes hjemmetjenester.

Skjermer langtidsplasser

Han presiserer at de som har langtidsplasser på sykehjemmene skal få være der.

– Det er viktig for oss nå å være i beredskap. Nå som smittetallene øker i samfunnet, så også risikoen for at vi får smitte inn på sykehjemmene. Alle ansatte med symptomer på luftveisinfeksjoner sendes i hjemmekarantene, men vi frykter at medarbeidere har så små symptomer at de ikke merker at de er smittet og går på jobb, sier Jagmann.

Ved siden av smittetiltak mener han det nå er viktig å gi beboerne en god hverdag, nå som de ikke lenger får besøk.

– Vi har, for eksempel arrangert utendørskonserter ved at artister står utenfor og spiller og beboerne følger med gjennom vinduene. Og vi ser nå at pårørende lager videoer av hvordan de har det og sender til sine beboere på sykehjemmet. I tillegg er det svært mange som bruker Skype og FaceTime for å holde kontakten.

– Hva tenker du om at sykehjemsbeboere sendes hjem?

– Dette er vanskelig, både for beboerne, deres familier og for helsevesenet som derved må bistå andre steder. Men dette er helt nødvendig nå for å forberede oss på det store pasientallet vi vet kommer, sier Line Orlund, fylkesleder for Sykepleierforbundet Oslo til VG.

Vi kan dessuten forvente at de brukerne som i dag er i hjemmetjenesten vil trenge mer hjelp på grunn av coronasmitten, og det vil komme mange nye pasienter til som følge av økt smitte, mener hun.

– Er helsevesenet godt nok rustet?

– Dette er jo litt krevende fordi helsetjenesten har for lav bemanning i utgangspunktet. Men det er mange som har meldt seg til tjeneste nå og jeg vil si at de som jobber i systemet jobber hardt for å få dette til, sier Orlund.

