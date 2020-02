PÅ TOKT: Statsminister Erna Solberg besøker Svalbard og er ute med sysselmannens fartøy Polarsyssel. Landbruksminister Olaug Bollestad i bakgrunnen.

Erna Solberg om Putins Svalbard-press: – Russland har alltid forsøkt å pushe grensene

LONGYEARBYEN (VG) Statsminister Erna Solberg (H) besøker Svalbard midt i en offentlig diskusjon med Russland om rettigheter til øysamfunnet.

Statsministeren er på Svalbard for å høre om skredsikring og klimaendringer, og for det første store innskuddet i frøbanken på mange år.

Besøket kommer samtidig med at Norges tautrekking med Russland, over rettighetene på Svalbard, har skapt store overskrifter.

Snaue fire mil fra den primært norske Longyearbyen, ligger russiske Barentsburg. Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, har anklaget Norge for å bryte Svalbardtraktaten, ved å ikke gi Russland like rettigheter til næringsvirksomhet på øya.

De ønsker samtaler med Norge om Svalbard, noe den norske utenriksministeren har avvist.

Talskvinnen for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, gikk ut offentlig med beskyldningene om brudd på traktaten.

– Vi tolker dette som å være i tråd med det Russland har påpekt over mange år. Russland mener de har en spesiell stilling på Svalbard, og mener at de da skal ha bilaterale forhold knyttet til dette. Vi mener at de ikke har det, sier Solberg.

PUTIN I NORD: President Vladimir Putin besøkte den russiske øygruppen Frans Josefs land i 2017. Øyene ligger nordøst for Svalbard. Foto: SERGEI KARPUKHIN, AFP

– Har forsøkt å pushe grensene

Russiske myndigheter har nå trappet opp ordbruken. Lavrov peker på flere måter de mener russiske aktører på Svalbard blir forskjellsbehandlet av norske myndigheter.

Solberg beskriver det heller som at Russland forventer spesialbehandling.

– Vi mener at de kun er en av kontraktspartene, men vi aksepterer at de er aktive her. De har vært her og har folk boende her, men det er fortsatt norsk suverenitet. Det er sysselmannens avgjørelser som må følges her oppe, sier statsministeren.

Ett av spørsmålene knyttet til Svalbardtraktaten handler om fiske av snøkrabbe på havbunnen utenfor øya. Dersom alle nasjoner får like rettigheter til utvinning av ressurser på havbunnen, spekuleres det i om det kan åpne også for utvinning av olje og mineraler.

PÅ SVALBARD: Helikopteret med statsminister Erna Solberg går inn for landing på sysselmannens skip. Foto: Harald Henden

Norge har håndhevet traktaten som at den bare åpner for utvinning i et svært begrenset område, like utenfor kysten.

– Opplever man nå at Russland utfordrer Norge på rettigheter til utvinning utenfor Svalbard?

– Vi har vel alltid opplevd at Russland har forsøkt å pushe grensene, men vi mener vi står fast på det som er lov og rett. Dette er en del av Norge. Det har et spesielt forhold knyttet til traktaten og åpningen for andres aktivitet, men det er fortsatt Norge som bestemmer og Norge som har kontroll.

Avviser at traktaten utfordres

Den øverste myndigheten på Svalbard er sysselmann Kjerstin Askholt.

– Jeg får stadig spørsmål om traktaten er utfordret. Min klare vurdering er at det er den ikke, sa Askholt til VG denne måneden.

Hun viste til at i de hundre årene siden Svalbard ble norsk, har fortsatt ingen tatt Norge til en internasjonal domstol for å utfordre norsk suverenitet.

– Dette er viktig å få frem. Traktaten ga Norge full og hel suverenitet over øygruppen. Svalbard er norsk. Punktum, sier Askholt.

For å vise at Svalbard er norsk, har det vært viktig med norsk tilstedeværelse. For den politiske ledelsen i Longyearbyen er ikke det like viktig, ifølge lokalstyreleder Arild Olsen.

– Jeg har et ganske rolig forhold til det spørsmålet der. Det er selvfølgelig bra med norsk aktivitet, men det er ikke tvingende nødvendig, sier Olsen.

PÅ TOKT: Erna Solberg om bord på sysselmannens fartøy «Polarsyssel» onsdag. Foto: Harald Henden

– Behandler Svalbard som et feriested

Selv om Svalbard er norsk, er innbyggerne en svært sammensatt gruppe. Det er over 50 nasjoner til stede og nær halvparten av dem som bor på øygruppen har en annen nasjonalitet.

Som Michael Kennedy, en franskmann som har jobbet som guide på Svalbard.

– Jeg er fascinert av geopolitikken her. Vi som bor her hører veldig lite om det som foregår.

Han sitter ved et kafébord når VG møter på ham, sammen med sin svenske kjæreste, en danske, en annen franskmann og en nordmann.

Det er god lønn og naturopplevelser som trekker de fleste hit, sier de.

– For dem som bor her spiller det ingen rolle hvilken nasjon du kommer fra. Vi er alle ett stort samfunn, mellom Longyearbyen og Barentsburg er det ingen uenighet i det hele tatt, sier Kristin Eriksson.

SAMMENSATTE GRUPPE: Vennene møtes i Longyearbyen sentrum. Danske Jeppe Ravn Nielsen (t.v.) har bestemt seg for å bli, mens norske Sigvor Djukastein Mala er her for sommersesongen. De går sammen med franske Valentin Cascais og William Kennedy, og svenske Kristin Eriksson. Foto: Harald Henden

– Vi spiller fotball sammen. I nivået over oss, der de viktige personene spiller, skjer det ting, men nede på vårt nivå er det ingen som snakker om det eller er opptatt av det, forklarer svensken.

De beskriver at det er vanskelig å få seg både jobb og bolig hvis du ikke snakker et skandinavisk språk. Bedriftene kan stille krav om språk når de ansetter, og samtidig er mange av boligene disponert av bedriftene.

– Nordmenn behandler Svalbard som et feriested de drar for å oppholde seg i noen år, og så reiser de igjen. Det er greit det også, alle gjør det. Men det er som om Norge ikke forholder seg til at 40 prosent av dem som bor her, ikke er norske, sier franskmannen.

Publisert: 29.02.20 kl. 16:17

