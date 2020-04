NORGE: Ambulansepersonell med munnbind frakter en pasient inn på akutten på Ullevål sykehus tidligere denne måneden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Registrerer corona-dødsfall på ulik måte: Norske dødstall fem ganger lavere enn i Sverige

Norge og Sverige regner ikke corona-dødsfall på samme måte. Til nå har svenskene registrert fem ganger høyere corona-dødstall enn Norge.

Oppdatert nå nettopp

Den store forskjellen på Norge og Sverige vises i dagsrapportene fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Norge har et større antall påviste smittetilfeller per 100.000 innbyggere enn Sverige. Men nabolandet har registrert 85,4 dødsfall per million innbyggere, noe som er fem ganger høyere enn i Norge (17,3 dødsfall per million innbyggere).

Samtidig påpekte det norske Folkehelseinstituttet overfor Svenska Dagbladet før helgen at dødstallene i Norge kunne vært høyere med lik registreringsmetode som Sverige.

– Det er mulig at Norge kunne hatt et høyere antall registrerte dødsfall om vi regnet som i Sverige, sa Trine Hessevik Paulsen, lege i Folkehelseinstituttet, til Svenska Dagbladet.

Se forskjellene mellom Norge og Sverige her:

Norge vs. Sverige Antall påviste COVID-19 tilfeller og dødsfall per 11. april: Tilfeller totalt: Norge: 6244 (84 nye 11. april) Sverige: 9685 (544 nye 11. april) Tilfeller per 100 000: Norge: 117 Sverige: 95 Dødsfall: Norge: 92 (4 dødsfall 11. april) Sverige: 870 (77 dødsfall 11. april) Tilfeller per million: Norge: 17,3 Sverige: 85,4 Kilde: FHI dagsrapport 11. april Vis mer

VG har stilt Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet spørsmål om de er usikre på dødstallene i Norge målt mot Sverige og om det er store mørketall det kan være snakk om. Helsedirektoratet henviser VG til Folkehelseinstituttet i denne saken.

– Det er neppe store mørketall. Men vi har ingen garanti for at absolutt alle dødsfall er rapportert inn til oss til enhver tid, svarer Siri Helene Hauge, overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved Folkehelseinstituttet, i en mail til VG.

SVERIGE: En pasient har blitt transportert inn til Karolinska sykehus i Stockholm av helsearbeidere i fullt verneutstyr. Foto: Anders Wiklund/TT

Den svenske statsepidemologen Anders Tegnell mente ifølge Aftonbladet at årsaken til den store forskjellen i dødstall er at Norge ikke har hatt samme spredning på aldershjem og at smitte har rammet yngre personer i Norge enn i Sverige.

les også Tilsynsfører fortvilet over hytteturister

Overlege Hauge forklarer at rutinene i Norge i dag er at alle dødsfall hos personer med påvist Covid-19 varsles kommunelegene og FHI. Det jobbes nå videre med hvordan man skal inkludere dødsfall.

– Man kan tenke seg at man skal inkludere alle som dør 30 dager etter påvist Covid-19-dødsfall; dette vil neppe ha stor påvirkning på tallene hittil i Norge, men kan gi et utslag på lengre sikt.

– Slik det er nå varsles nok de fleste dødsfall inn, før en vurdering er gjort slik man gjør ved innmelding i Dødsårsaksregisteret. For noen vil nok Covid-19 være hovedårsaken til dødsfallet, mens for andre vil andre sykdommer være utslagsgivende. Så tallene i Norge kan være noe for høyt eller noe for lavt, men det er neppe store forandringer dersom man endrer inkluderingskriteriet per i dag, forteller Hauge.

Slik foregår registrering i dødsårsaksregisteret.

I Sverige har dødstallene blitt oppjustert etter at helsemyndighetene hver dag har lagt frem tall på hvor mange coronasmittede som er døde. Det har da blitt påpekt at det har dreid seg om foreløpige tall.

25. mars meldte helsemyndighetene at det var registrert 42 dødsfall, mens det reelle tallet viste seg å være 97.

– Vi sammenligner nå antall smittede mot dødsregisteret. Et visst etterslep kan det være, men ikke like stort som det har vært tidligere, sa statsepidemolog Anders Tegnell til Sveriges Radio for en uke siden.

Tegnell har også påpekt at Sverige trolig har flere sikre dødsfall enn andre land, fordi man andre steder ikke kan kontrollere dødstall med personnummer.

– Hvorfor regner ikke Norge antall coronadødsfall på samme måte som i Sverige?

– Vi jobber nå med å lage mer standardiserte kriterier for dette, svarer Hauge.

VG har mandag morgen registrert 128 dødsfall i Norge, noe som er høyere enn tallene FHI opererer med. Les om årsaken her.

les også Reportere uten grenser: Denne presidenten forbyr ordet coronavirus

Svenska Dagbladet tok tak i problemstillingen med de store forskjellene på Sverige og Norge før helgen.

Strategien til Sverige har blitt heftig debattert ettersom vårt naboland har hatt en helt annen tilnærming til smittefrykten enn de fleste andre land. I Sverige har man ikke innført på langt nær samme restriksjoner eller stengt ned samfunnet på samme måte som i Norge.

I et notat fra Folkehelseinstituttet i Norge sist helg ble det påpekt at «valget av strategi og tiltak er vanskelig og må gjøres under stor usikkerhet. Det ble påpekt at de norske tiltakene, som har hatt store samfunnsmessige konsekvenser, har gjort at epidemien nå trolig er på retur.

Publisert: 13.04.20 kl. 07:59 Oppdatert: 13.04.20 kl. 08:41

Mer om Coronaviruset Folkehelseinstituttet Sverige Norge

Fra andre aviser