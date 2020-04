TAKE AWAY-ØL: Byrådsleder Raymond Johansens forslag om take away-øl møter kritikk fra bransjen. Foto: Mattis Sandblad

Reagerer sterkt på Oslo-byrådets øl-forslag: – Helt latterlig

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansens forslag om salg av take away-øl i hovedstaden fremover får gjennomgå.

Nå nettopp

Fredag ettermiddag opplyste Oslo-byråd og Ap-topp Raymond Johansen at de søkte om at steder i Oslo med skjenkebevilling og som tilbyr take away-mat, skal kunne tilby kundene sine take away-øl. Det skjer en måned etter at det ble full skjenkestopp i Oslo.

Men byrådslederens lansering av take away-øl i hovedstaden møter nå hoderisting og sterk kritikk fra etablerte aktører i serveringsbransjen og fra politisk hold i hovedstaden.

– At man skal løse problemene som vi er inne i ved å få øl som take away viser total mangel på forståelse av lovgivning og hvordan snittet av restauranter fungerer. Det er helt latterlig, sier Erik Tronbøl, administrerende direktør i Concept Restaurants og styreleder for Delicatessen-restaurantene i Oslo, til VG.

les også Bekymret for Gardermoen-åpning: – Vil ha enorm betydning for Oslo

– Aldri vært ok med take away-øl

Han tror at Oslo kan oppleve en rekke konkurser i restaurant og utelivsbransjen fremover, som følge av skjenkestopp og langvarig nedstengning. Selv stengte Tronbøl ned alle restaurantene 15. mars. Det er i salget av vin marginene ligger på hans tapasrestauranter. Men take away-øl ser han på som en provokasjon og et forslag utenfor fatteevne.

– Jeg har tatt skjenkeprøven og det har tydeligvis ikke Raymond gjort. Å ta med medbrakt alkohol inn i en restaurant skal ikke skje og det å selge alkohol, som man kan ta med seg ut av restauranten skal heller ikke skje, sier Tronbøl.

les også Raymond Johansen vil at restauranter skal tilby take away-øl

Han lurer på hvordan et regelverk for take away-alkohol også skulle fungert, om det er flasker eller fatøl som gjelder og om det kan selges opptil en kasse med øl og om det også vil gjelde vin.

– Det har aldri vært ok med take away-øl. Hvorfor skal det være ok nå. Hvor skal det nytes? Er det 50 meter oppi gaten eller i parken. Hvorfor er det farligere å drikke et glass inne på restauranten enn i parken på hjørnet. Det er ikke gjennomtenkt. Hvor tar de det fra? Det blir bare komiske-Ali over det, avslutter Tronbøl.

PROVOSERT: Erik Tronbøl, administrerende direktør i Concept Restaurants. Foto: Concept Restaurants

VG forsøkte å kontakte byråd Raymond Johansen for å få svar på kritikken, men ble henvist videre til næringsbyråden Victoria Marie Evensen (Ap) som sier følgende:

– Dette er ikke en fiks idé fra byrådet, men et innspill som har kommet fra flere i bransjen. Vi har fått søknader og henvendelser knyttet til at man ikke får solgt ut varelagrene sine og forespørsel om å kunne omgjøre skjenkebevilling til salgsbevilling for en kort periode under den pågående coronakrisen. Det er dette vi vil henvende oss til departementet om, sier hun.

– Ved å få en salgsbevilling vil man kunne selge ut det man har av øl og cider på flaske. Dette er ment som en håndsrekning til en hardt prøvet bransje og basert på innspill fra bransjen selv, så jeg stusser litt på uttalelsene fra Tronbøl.

les også Raymond Johansen om minoriteter og corona: – Åpenbart at vi ikke har truffet

– Et halvveistiltak

Nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg er forundret over byrådets take away-øl-forslag.

– Jeg mener det er er bra at byrådet prøver å gjøre det lettere for serveringsbransjen å overleve det lokale skjenkeforbudet i Oslo. Dette er likevel et halvveistiltak som umulig kan være gjennomtenkt. Siden det er fatølet som går ut på dato må folk faktisk fylle det på kanner og andre beholdere for å få det med seg. På fine vårkvelder kommer nok ølet til å bli tatt med ut i parkene. Stort ølforbruk i parkene der det ikke er noen kontroll vil gjøre folk mer uforsiktige og at smitten sprer seg, sier han.

les også Raymond Johansen: Ikke alle Oslo-barnehager åpner 20. april

Lae Solberg mener situasjonen i Oslo burde tilrettelegges på en helt annen måte.

– Det er mye bedre at Oslo kommune og serveringsbransjen blir enige om skjenkevettregler og at folk kan ta seg en øl eller vin i finværet på en restaurant med god avstand og der det kanskje settes begrensninger i antall glass. Det er også et mye bedre tiltak for serveringsbransjen, sier Lae Solberg til VG.

les også Utdanningsforbundet om smittetiltak: Tror på kortere barnehagedag

Næringsbyråd Evensen er ikke enig med nestlederen i Oslo Høyre:

– Kritikken fra Høyre får meg til å lure på om Høyre ikke følger med i timen? Som varslet i går gjør vi nå følgende: Vi starter forberedelse av åpning av alkoholservering. Vi er i god dialog med bransjen og nedsetter en arbeidsgruppe med representanter fra Oslo kommune og bransjen selv, sier Evensen.

– Arbeidet i gruppen begynner tidlig til uken. Målet er gjenåpning i mai. Jeg har også lyst til å minne Lae Solberg om at den viktigste jobben fortsatt er å hindre smitte og at det er regjeringen som Høyre leder som sier at rene skjenkesteder skal holde stengt.

les også Samfunnstopper på tur var referanse for Oljefond-Tangen

1000 LITER ØL: Medeier av restauranten Lorry sier de blir nødt til å helle 1000 liter øl rett i vasken om de ikke får solgt det før utløpsdatoen. Foto: Krister Sørbø, VG

– 1000 liter i vasken

Lorry er en av hovedstadens mest populære restauranter å ta en utepils på når solen skinner. Men ølen de har er i ferd med å gå ut på dato.

– Vi er positive til ideen om take away-øl, og ser på det som et godt bidrag fra Oslo kommune. Først og fremst fordi hvis ikke så kommer Lorry til å helle 1000 liter øl i vasken – bokstavelig talt, sier Karl Axel Bauer, medeier av restauranten.

Bauer legger til at det må komme endringer i lovverket hvis det skal ha noe effekt.

– Vi må kunne konkurrere på pris. Hvis ikke så kommer folk til å kjøpe en sixpack på Kiwi, ikke en dunk hos oss. Så det må komme begrensninger på reguleringene slik at vi kan konkurrere på pris. Ideelt sett hadde vi gitt bort all ølen til våre stamgjester gratis, sier han.

Publisert: 18.04.20 kl. 21:12

Les også

Fra andre aviser