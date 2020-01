RYKKET UT: Brannvesenet ble varslet etter smellet som oppsto fredag morgen, og nødetatene rykket ut. Ingen ble skadet, og det oppsto heller ikke brann, men hendelsen undersøkes nå av politiet og Norsk Gjenvinning. Foto: Privat

Parkerer elektriske søppelbiler etter batteri-eksplosjon

Fredag morgen eksploderte et startbatteri i en helt ny bil hos Norsk Gjenvinning på Sørlandet. Det ble hverken brann eller skader, men selskapet har nå parkert de nye bilene til årsaken er avklart.

Norsk gjenvinning har tre nye Emoss-gjenvinningsbiler som alle er hos Norsk Gjenvinning på Sørlandet. Fredag morgen «eksploderte» startbatteriet i den ene bilen da de ansatte forberedte seg på å kjøre ut.

– Alle hørte smellet, forklarer Jonas Gyllander som jobber i Norsk Gjenvinning og sto utenfor da det skjedde.

– Vi trodde først det var et dekk som eksploderte, men smellet var egentlig for høyt til at det kunne være det, sier Gyllander til VG.

Bilen sto parkert i garasjen sammen med resten av renovasjonsbilene. Årsaken er foreløpig ukjent, forklarer politiet, som rykket ut sammen med brannvesen.

– En ansatt skulle ta ut ladekabelen på bilen da smellet kom. Det var så høyt at det skapte litt frykt, men det forårsaket hverken brann, røyk eller skade, sier operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder-politiet.

Det er startbatteriet, ikke batteriet som driver elmotoren, som eksploderte

– Nå jobber vi med å undersøke årsaken til at dette skjedde, sier Arnesen.

Fredag morgen eksploderte et startbatteri i en helt ny bil hos Norsk Gjenvinning. På bildet ser man der batteriet sitter. Foto: Privat

Helt nye biler

De tre elektriske renovasjonsbilene er alle 2019-biler, og er nå tatt ut av drift som følge av hendelsen fredag morgen. Selskapet har ikke opplevd dette med de elektriske bilene tidligere.

– Vi er utrolig lettet over at ingen personer kom til skade i hendelsen. Vi trenger nå tid til å se på årsaken før vi kan uttale oss om hvilke tiltak vi eventuelt må sette inn, skriver kommunikasjonssjef Bim Cornelia Kase i Norsk Gjenvinning i en e-post til VG.

Norsk gjenvinning jobber nå med leverandør og fabrikk for å finne ut hva som var årsaken til eksplosjonen. Eksperter undersøke bilen for å identifisere problemet, opplyser hun.

– Det er derimot viktig å påpeke at hendelsen omfatter startbatteriet på bilen og ikke det store el-bilbatteriet. Vi har nå parkert de to andre bilene også, frem til vi har funnet årsaken.

