HYTTEGJESTER TILBAKE: I Hol i Hallingdal var det helt stille da VG var på besøk Palmesøndag, en dag det vanligvis ville kokt av påsketurister. Gjennom uken har hyttefolket gradvis kommet tilbake, før de fleste kom til helgen. Foto: Gisle Oddstad

Hyttegjestene er tilbake i fjellet: - Smittepresset blir større nå

I Hol kommune er det nå over 8000 folk i tillegg til de fastboende. – Det har egentlig gått veldig greit, sier beredskapskoordinator Espen Bille-Larsen om opphevingen av hytteforbudet.

Synne Eggum Myrvang

NTB

Oppdatert nå nettopp

Etter at hytteforbudet ble opphevet natt til mandag denne uken har folk sakte, men sikkert trukket til hyttene sine, før toppen ble nådd i helgen.

Flere store hyttekommuner melder om at opphevingen av hytteforbudet har gått helt fint:

– Nå har vi omtrent 12.500 folk som oppholder seg i kommunen. De aller fleste kom i går. I dag har det vært fantastisk vær, og de aller fleste har nok vært ute. Det har egentlig gått veldig greit, sier beredskapskoordinator Espen Bille-Larsen om at hytteturistene nå er tilbake.

Tror næringslivet er «veldig glade»

Kommunen har hjulpet butikkene å forberede seg, men de aller fleste har full kontroll på eget initiativ.

– Flere velger å holde kontroll på hvor mange som er i butikkene. Det øker naturlig nok med mennesker i sentrum nå, og vi har i samarbeid med næringslivet forberedt oss på at det plutselig skulle komme mange flere gjester, sier Bille-Larsen.

– Spør du næringslivet her oppe, er nok de veldig glade for at det kommer folk tilbake hit. Det viktigste vi passer på nå, er å begrense aktivitet som gjør at folk samler seg.

POSITIV TREND: Kommuneoverlege Geir Strømmen i Ål og Hol kommuner i Hallingdal forteller at Hallingdal ikke har hatt en eneste positiv covid 19-test på tre uker. Foto: Gisle Oddstad

les også Slik rammet viruset påskeparadiset Hallingdal

Kommunelege Geir Strømmen forteller at de vil se resultatene av smitte opphevingen av forbudet kan ha ført med seg først om et par uker. Hol har tidligere ligget på landstoppen i smitte per innbygger

– Vi har ikke hatt et eneste nytt smittetilfelle i hele Hallingdal på tre uker. Det var massivt her i starten, men nå har det vært stille. Det er klart at smittepresset blir større nå. Vi får testet hvordan alle forholder seg til rådene som gjelder. Hvis folk passer på, skal dette gå veldig bra, sier Strømmen.

– Skiløypene er kjempefine

På Sjusjøen i Ringsaker er det også bra med folk. Beredskapskoordinator Roger Nilssen befinner seg selv i hytteparadiset når VG ringer for å spørre hvordan hyttehelgen går.

MÅKEHJELP: Blant de få som har vært på Sjusjøen under hytteforbudet er Ola Fløene som til vanlig er kartleser for flere rallykjørere. Han skulle egentlig til ørkenrally i Dubai, men ble coronafast i Brumunddal. Da brukte han tiden på å måke hyttetak gratis eller for en liten slant for å få treningsøkten. Foto: Line Møller

– Det er naturligvis mer folk her nå, men jeg tror nok det primært er de som er glad i å gå på ski. Skiløypene er kjempefine, sier Nilssen.

I Trysil har de merket trafikken gjennom uken, før det toppet seg i går:

– Vi merket det både på trafikken og i butikkene. Det er nok litt mer folk nå enn det er i en vanlig helg utenfor sesong. Det tok vi for gitt siden folk ikke har vært på hyttene sine på en stund, sier Trysil-ordfører Erik Sletten.

Han har ikke fått rapporter om at mange besøkende har bydd på problemer fra noe hold.

– Vi kan heller ikke drive som noe hyttepoliti. Jeg er bare opptatt av at folk hele tiden følger de rådene som gjelder – enten de er hjemme eller på hytta, sier Sletten.

– Glade for å få hytteoppdalingene tilbake

I Tydal regner ordfører Jens Arne Kvello (Sp) at folketallet er fordoblet denne helgen, men han tror det går fint så lenge folk forholder seg til rådene som gjelder, forteller han til Adresseavisen.

I Oppdal kan de på det meste få 25.000 hyttefolk. Ordfører Geir Arild Espnes (Sp) vet ikke hvor mange som har tatt turen nå, men sier at tilbakemeldingen fra folk er at det er mye folk på hyttene.

– Vi er veldig glade for å få hytteoppdalingene tilbake, samtidig som vi er spent på hva det medfører av forandringer i situasjonen, sier Espnes.

Røros kommune forteller også om en strøm av hyttefolk denne helga.

– At det er en god del folk her, kan jeg si med sikkerhet. Det går etter det jeg skjønner bra, sier ordfører Isak Veierud Busch (Ap).

Han skryter av smitteverntiltak på butikker og måten folk oppfører seg på.

– Jeg synes det er flott at hyttefolk kommer og handler i butikker og bruker tjenestene som er her, for det er viktig for lokalt næringsliv, og når folk gjør det på en trygg og forsvarlig måte, er det bare positivt, sier Veierud Busch.

Publisert: 25.04.20 kl. 21:31 Oppdatert: 25.04.20 kl. 21:44

