ISKALDT: Fryste vannrør kan føre til store skader.

Advarer mot å skru ned varmen for å spare penger

En fersk undersøkelse viser at 6 av 10 nordmenn vil senke varmen for å redusere

strømforbruket sitt. – Det kan gi veldig store kostnader på et senere tidspunkt, advarer skadeforebygger i forsikringsselskap.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

– Det kan være fristende å spare noen kroner, men det kan gi veldig store kostnader på et senere tidspunkt. Det er viktig å ha på tilstrekkelig med varme slik at rørene ikke fryser, sier skadeforebygger Therese Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind.

Den siste tiden har det vært rekordhøye strømpriser, og Europa står i en strømkrise. Det skyldes blant annet høye priser på gass og kull, i tillegg til dyre CO₂-kvoter. Her i Norge opplevde folk i sør de høyeste strømprisene noensinne tirsdag forrige uke.

6 av 10 nordmenn vil skru ned varmen for å spare penger, viser en undersøkelse Respons analyse nylig har gjennomført for Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB. 1271 personer i alderen 18–90 år deltok i undersøkelsen.

I fjor vinter registrerte Fremtind rekordmange vannskader – over 1600 på grunn av frost, til en samlet erstatningssum på over 46 millioner kroner.

– Om du ikke har tilstrekkelig med varme på våtrom og rom med rør, kan du risikere å måtte ta deler av regningen selv om du skulle få en frost eller vannskade. Og ikke glem tilstrekkelig varme på hytta, om du har det, den er kanskje enda mer utsatt, sier Nielsen.

– Potensielt veldig farlig

Nielsen er bekymret for at folk følger råd om å bruke strøm når den er billigst, som ofte er om natten.

– Dette kan potensielt være veldig farlig. Brorparten av brannene vi registrerer starter i elektriske apparater og anlegg, sier Nielsen.

Én medvirkende årsak er at stadig flere har private el-sparkesykler og lader disse hjemme, opplyser Nielsen. Forsikringsselskapet har registrert flere tilfeller av batterier som har eksplodert under lading, samt tilfeller av at batteriene har eksplodert selv når de ikke står til lading.

ADVARER: Skadeforebygger i forsikringsselskapet Fremtind, Therese Nielsen, advarer mot å lade ting som telefon og el-sparkesykkel når man ikke er våken eller til stede.

De siste tre årene har Fremtind registrert nær 3000 brannskader som har oppstått i elektriske artikler eller anlegg, som ligger på til sammen 62 millioner kroner i erstatningssum.

– Vi oppfordrer på det sterkeste til å ikke bruke elektriske apparater, og ikke lade verken telefon eller el-spareksykkel når du ikke er våken og tilstede. Det kan gi konsekvenser langt utover et ødelagt batteri, sier Nielsen.

Råd for å unngå frostskader

For å unngå frostskader i hjemmet eller på hytta, kommer Nielsen med noen råd:

De ulike rommene i boligen må være tilstrekkelig oppvarmet. Du trenger ikke ha oppholdstemperatur på 20 grader i alle rom, men det må være tilstrekkelig med varmekilder som klarer å holde rommene frostfri.

– En god huskeregel er å regne 60-70 watt per kvadratmeter, sier Nielsen.

Det betyr at hvis du har et rom på 10 kvadratmeter, bør ovnen minimum stå på 600 watt. Dersom rommet er veldig stort, er det lurt å ha flere ovner, slik at varmen blir godt fordelt i rommet, råder hun.

– I tillegg bør alle rom hvor det kan skje vannlekkasje ha vannfølere på gulvet. Blir det ekstra kaldt, kan det være en fordel med opp mot 70-85 watt per kvadratmeter.

Stor uenighet i EU

For en uke siden møttes EU-lederne for å diskutere tiltak for å løse energikrisen. De fleste medlemslandene har allerede tatt egne grep for å hjelpe dem som har blitt hardt rammet av prisøkningen, blant annet ved å kutte i skatter og avgifter og subsidiere fattige husholdninger.

13. oktober publiserte EU-kommisjonen en «verktøykasse» med tiltak som medlemslandene kan innføre nasjonalt, i tillegg til å vurdere felles, langvarige tiltak for alle medlemslandene.

Men det er stor uenighet om hvilke tiltak som skal innføres: Spania, Italia og Hellas er blant landene som ønsker at EU skal gjøre endringer i reguleringene sine og ha en felles innkjøpsordning, ifølge nyhetsbyrået.

Land som Tyskland og Belgia er derimot skeptisk til å endre de gjeldende reguleringene som svar på en kortvarig krise, skriver Reuters. Ifølge EU-kommisjonen er det ventet at gassprisene vil stabilisere seg på et lavere nivå innen april neste år.