Fem Schibsted-aviser ikke felt i Pressens Faglige Utvalg etter klage fra Trond Giske

PFU mener fem Schibsted-aviser ikke brøt god presseskikk da de i august 2020 publiserte avisartikler om to AUF-kvinner som varslet mot Trond Giske.

Av NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De fem aktuelle avisene Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen gikk fri etter en samlet vurdering. En samlet vurdering vil si at det var punkter som utløste mild kritikk fra utvalget.

Sakene som ble klaget inn, beskrev to AUF-kvinners fortelling om opplevelser med Giske, ble publisert i august 2020 rett før Trøndelag Arbeiderparti skulle velge ny leder.

Politikeren lå i utgangspunktet godt an til å bli valgt, men trakk seg.

«Avisene publiserer alvorlige anklager om faktiske forhold som ikke dokumenteres, anklager som er til stor skade for meg og familien. Publiseringen i alle Schibsteds regionaviser forsterker skaden», skriver Giske i sin PFU-klage.

Trond Giske fikk ikke medhold i sin klage i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Foto: Berit Roald / NTB

Han mener at publiseringene bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 3.2. Punktet krever at mediene skal være kildekritiske, ha kildebredde og kontrollere at opplysninger er korrekte.

De fem avisene som er klaget inn, svarte samlet på Trond Giskes klage. De avviser brudd på god presseskikk, og trekker fram at sakene inneholder to åpne kilder som forteller om sine opplevelser med Giske.