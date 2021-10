Politiet om Vilks-krasjen: − Det har vært en tøff jobb

Politiet etterforsker bilkrasjen som drepte kunstneren Lars Vilk og to politifolk.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Politiet har opprettet etterforskning med mistanke om uaktsomt drap etter at den omstridte kunstneren Lars Vilks og to livvakter døde søndag, da bilen de satt i kolliderte med en lastebil.

Under en pressekonferanse mandag formiddag sier politiet at det ikke er mistanke om at ytre påvirkning forårsaket hendelsen.

Stefan Sintéus, sjef for den regionale etterforskningsenheten sier det ikke finnes noe som tilsier at det er snakk om et attentat, og at det ikke har kommet noen drapstrusler de ser i sammenheng med krasjen.

Hendelsen fant sted på E4 i Småland i Sverige da bilen med Vilks kom over i motsatt kjørefelt på en strekning der kjørefeltene ifølge Expressen er atskilt av et wiregjerde.

Redningstjenesten og politiet har tidligere konstatert at det skal mye til for at et kjøretøy kan passere over i det andre kjørefeltet der det er slike wiregjerder, skriver Expressen.

Sintéus sier at vekten på bilen kan ha hatt noe å si:

– En livvaktsbil veier 4,5 tonn, påpeker han, og forklarer at det kan ha ført til at den kom gjennom gjerdene.

Vilks var på vei hjem fra Stockholm der han var hjemme hos TV-profilen Stina Dabrowski til middag, da ulykken skjedde, ifølge NTB.

Se politiets pressekonferanse øverst i saken.

– Det har vært en tøff jobb for de som har jobbet på stedet, det har vært et arbeide som har pågått gjennom natten, og det er ikke avsluttet enda, sier regionpolitisjef Carina Persson.

– Vi har fortsatt mye arbeide foran oss, blant annet etterforskningen. Det er viktig å etterforske hva som har skjedd, sier hun videre.

Persson forteller at de har satt krisestab for å støtte de ansatte som nå har mistet sine kollegaer.

– Det flagges på halv stang ved alle politikontor i Sverige, og klokken 12 vil det være et minutts stillhet.

– Jeg gikk frem til passasjerdøren og forsøkte å slukke brannen og så inn i personbilen. Jeg gråt, sier Norman til Aftonbladet.

Ifølge avisen var han en av de første på stedet, og kjørte på E4 i motsatt retning.

Han forteller at han så hendelsen med egne øyne, og så hvordan bilen kjørte gjennom gjerdet og kom over i motsatt kjørefelt. Han mener bilen hadde høy fart.

– Jeg la merke til at en bil som kjørte veldig fort mistet kontrollen og plutselig havnet den i vår kjøreretning. lastebilen foran han hadde ikke sjans og da kolliderte de i en utrolig smell og utrolig fart, sier han til Aftonbladet.

Slik så det ut på stedet etter ulykken: