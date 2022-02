Les dagens VG her!

En ny trend nærmest garanterer søvn i løpet av to minutter. Men er det virkelig så lett? Her får du ekspertenes svar, deres egne knep for å lokke søvnen frem – og hvilke teknikker kjendisene benytter seg av.

Publisert: Nå nettopp

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Frida Karlsson (22) varsler at hun er i storform og advarer Therese Johaug (33) før OL-starten. Den norske stjernen sender et syrlig stikk retning svensken.

– Hvis det fortsatt er viktig for deg, så får vi ett barn til, sa Anja Hammerseng-Edin (38) til kona Gro etter ti dager på knallhard meditasjonsretreat. Det er ikke det eneste spørsmålet meditasjonen har gitt Anja svar på. I dag snakker paret om å utvide familien ytterligere.

Begrepet «husets vin» er velkjent i restaurantenes univers, men har du funnet din egen husets vin? I Endelig Fredag finner du seks gode viner som alle kan være ypperlige kandidater til å bli din egen husets vin.

