Sigve (25) reddet liv da missilene haglet over basen - hedres for innsatsen

Da missilene hagler over leiren i Irak med 70 norske soldater i 2020, er det en 23 år gammel norsk sersjant som tar kommandoen. Søndag hedres han av Forsvarssjefen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Med amerikanske F-35 jagerfly under sin kontroll styrer han forsvaret av en stor internasjonal militærbase i Irak med over 2000 personer som er under heftig angrep av iranske raketter.

Ingen ble drept den januardagen i 2020. Mye takket være Sigve Nærø Innselset, som nå er blitt 25 år og studerer jus.

I morgen, på den norske frigjøringsdagen, får bergenseren Forsvarets innsatsmedalje for sitt mot og sin handlekraft den dagen det gjaldt som mest.

Innselset tjenestegjorde i Operation Inherent Resolve i Irak fra august 2019 til februar 2020. Operasjonen kom i stand etter at Irak ba USA om hjelp til å bekjempe IS, Den islamske stat. Oppdraget var å trene og gi råd til irakiske sikkerhetsstyrker ved flybasen Ain al-Assad.

7. januar 2020, kl. 18.00:

Sjefen for den norske avdelingen på basen får melding om at basen blir truffet av 30 ballistiske missiler fra Iran ved midnatt.

På det tidspunktet sitter Innselset og de andre 70 soldatene i den norske delen, inne basen.

De var en styrkebeskyttelsestropp med 10 store pansrede kjøretøy, og de bedrev vedlikehold i garasjen der de holder til i basen.

Men nå var det alvor.

– Ser ut som stjerneskudd

– De ti lagførerne får meldingen og beskjed om å omgruppere og evakuere basen til noen sletter tre kilometer unna.

De tar med seg utstyr og mat til å klare seg i tre til fire døgn.

KAMPVOGNEN: Denne Dingo 2- kampvognen ble brukt av Innselset og laget under angrepet.

Innselset er JTAC i artillerijegerpatruljen i den norske troppen på basen. Det betyr at det er hans jobb å lede fly og droner fra bakken, for å gi avdelingen på oversikt over mulige trusler som nærmer seg. JTAC-en opererer fra en kampvogn, ute i felt og bestemmer hvor flyene skal bombe og hvor dronene skal overvåke.

Det drøyer noen timer, men så er helvete løs.

– Klokken 01.30 kommer det plutselig noe som ser ut som stjerneskudd over himmelen og de stuper ned over basen, sier Innselset.

Nå er det kun kritisk personell igjen på basen.

Flammesøylen står 40 meter til værs og de pansrede bilene de sitter i tre kilometer unna, rystes av de kraftige nedslagene.

Som JTAC er han sentral i angrepet.

– Det er alltid mye usikkerhet i forkant av slike angrep. Men da det første missilet traff så var usikkerheten borte, sier han.

– Må ta affære selv

Dette var svært kraftige missiler som ellers bare brukes i rene krigshandlinger.

– Jeg ringer min amerikanske kontakt, men kommer ikke igjennom til han og jeg skjønner da at jeg må ta affære selv.

Da ringer han opp det amerikanske luftforsvaret på radio og forklarer situasjonen og ber om kampflystøtte.

I IRAK: De norske artillerijegerne trente med AH-64 Apache kamphelikopter i Irak.

På dette tidspunktet er Innselset 23 år og «bare» en skarve sersjant, men får like fullt go for å lede to amerikanske F-35 kampfly.

– Da flyene kommer brifer jeg dem om situasjonen med «incoming missiles from Iran» og de stiller seg til full disposisjon og spør om hva de kan hjelpe til med.

De får ikke gjort noe med missilene som flyr med overlydshastighet, men Innselset beordrer kampflyene til å overvåke området rundt basen.

– Vi fryktet at dette var et koordinert angrep med fiendtlige bakkestyrker for basen hadde en måned tidligere blitt beskutt av mindre raketter fra området rundt.

Det er kun basen som ble angrepet. De som var igjen inne på basen trengte hjelp, og det at de hadde kampflystøtte førte til at sjefene utenfor basen kunne omprioritere fokuset fra sikkerhet til å yte hjelp til dem som var igjen.

Varte i 90 minutter

I den tiden angrepet varte var det Innselset som var JTAC og det var han som styrte jagerflyene hele tiden.

– Var du redd under angrepet?

– Det er utfordrende å stå i en slik situasjon, men jeg fikk et ekstremt oppgavefokus og kjente vel aldri på noen frykt gjennom natten.

Angrepet varte i 90 lange minutter.

Innselset og de andre soldatene kunne ikke vite om noen av missilene ville treffe der de lå. Heldigvis landet ingen der de befant seg.

– Det var en stor mestringsopplevelse og alt gikk bra.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Innselset er en fremragende representant for våre norske soldater.

– Jeg møtte Sigve på Ain al-Assad basen i Irak rett før jul i 2019, bare noen uker før angrepet. Sigve og resten av soldatene i det norske bidraget gjorde et solid inntrykk. Under rakettangrepet viste Sigve at det solide inntrykket jeg hadde fått av ham stemte i en utfordrende situasjon, sier han til VG.

– Sigve beholdt roen, han brukte det han hadde trent hardt på og gjorde gode vurderinger.

CBS-innslag

Angrepet i 2020 var svært ødeleggende. Totalt 11 missiler traff bygninger på basen, og hvert missil har et stridshode på 750 kilo. Utrolig nok blir ingen drept i angrepet, men mange bygg ble redusert til ruiner og dype kratre.

Svært mange amerikanske soldater, noen av dem nære kollegaer av Innselset, som var igjen på basen fikk alvorlige hjernerystelser.

Missilangrepet fra Iran var en gjengjeldelse for drone-drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani.

Den amerikanske nyhetsprogrammet CBS News «60 Minutes» laget en reportasje om missilangrepet.

TRENING: Innselset trener urban mobilitet i Irak.

– Hva tenker du om å bli hedret slik?

– Det er fryktelig stort. Mange har gjort mye og tatt stor risiko i tjeneste for Forsvaret. Å bli dekorert i det selskapet er stort, sier han.

Han vil imidlertid presisere at denne medaljen er en anerkjennelse til samarbeidet de har i avdelingen (NOR TU 5) i Irak.

Innselset vil ikke snakke så mye om konsekvensen av innsatsen, men i begrunnelsen for tildelingen så står det at han «spilte en rolle i at ingen menneskeliv gikk tapt under angrepet».

Nå er han ute av Forsvaret og studerer jus i Oslo. Han mener tiden i Forsvaret har formet han til en handlekraftig leder.

– Det finnes ingen bedre arena enn Forsvaret for å trene handlekraft (...) Tiden i Forsvaret har gitt meg tillit til egne vurderinger, sier han til forsvaret.no

Innselset mener 8. mai-markeringen er viktig, spesielt det er viktig å bidra for å sikre våre demokratiske verdier.

– Nå er disse verdiene, frihet og demokrati plutselig blitt aktuelle igjen.

HEDRES: Sigve Innselset (25) får Forsvarets innsatsmedalje søndag.

Under seremonien på Akershus festning vil også to andre hedres av Forsvarssjefen.

Lars William Lilleby, sjef for Forsvarets spesialkommando (FSK) blir tildelt Forsvarets innsatsmedalje med rosett og lagfører

Stian Woll får Forsvarets innsatsmedalje for heltemodig inn sats i Afghanistan i 2012.