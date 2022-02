Norske Cecilie: Livet etter Tindersvindleren Et sveip til høyre kostet Cecilie alt. På Netflix kan en hel verden se hvordan hun blir svindlet av drømmeprinsen. Nå er 33-åringen tilbake på Tinder – og har kanskje funnet kjærligheten igjen.

LIVET ETTER TINDERSVINDLEREN

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Are you the girl from Tinder Swindler?»

I en tunnel i Londons undergrunnsstasjon Oxford Circus titter Cecilie Fjellhøy (34) opp på reklamen for Netflix-dokumentaren der hun selv er hovedperson.