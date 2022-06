VG erfarer: Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har kalt inn partene i flyteknikerstreiken tirsdag morgen.

Tirsdag ble det klart at Marte Mjøs Persen kaller inn partene i flyteknikestreiken, NHO Luftfart og NFO (Nors Flytekniker Organisasjon).

Flyteknikere gikk til streik lørdag 18. juni etter at meklingen ble brutt på overtid.

VG erfarer nå at det blir tvungen lønnsnemnd. Det betyr at myndighetene bestemmer at konflikten mellom partene skal avgjøres av en lønnsnemnd.

Fastlåst konflikt

NHO har ment at flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, noe som tilsvarer en lønnsøkning på 17 prosent, er urealistisk høyt. Senere har de tatt til orde for å redusere lønnskravet.

NFO har også kjempet for å beholde streikeretten for det de mener er grupper av flyteknikere som tilhører dem, eksempelvis dem som jobber administrativt. NHO iverksatte lockout for 450 flyteknikere natt til søndag 26. juni.

Partene har ikke møtt hverandre siden fredag for halvannen uke siden.

Over 250 kansellerte flyvninger og utfordringer for pasienttransport

Streikens konsekvenser har blant annet vært at en rekke fly har måttet stå som følge av at teknikere ikke har kunnet kontrollere dem. Tirsdag ettermiddag, altså i dag, vil også de 10 ambulanseflyene til luftambulansetjenesten ha behov for ny teknisk kontroll - noe som kan bli utfordrende med svært få teknikere på jobb.

En rekke pasienter har dessuten måttet utsette sykehustimer som følge av at de ikke har kommet seg til sykehuset. Sykehus har også rapportert om kapasitetsutfordringer som følge av at de ikke får skrevet ut pasienter som skal til sykehjem og lokalsykehus i fordi de ikke kommer seg dit.