Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken

Et varsel fra Helsetilsynet har gjort at arbeidsminister Marte Mjøs Persen nå har gått til tvungen lønnsnemnd. Streiken er dermed avsluttet.

Tirsdag ble det klart at Marte Mjøs Persen kaller inn partene i flyteknikerstreiken, NHO Luftfart og NFO (Nors Flytekniker Organisasjon). Flyteknikere gikk til streik lørdag 18. juni etter at meklingen ble brutt på overtid.

Nå har et varsel fra Helsetilsynet mandag gjort at arbeidsministeren går til tvungen lønnsnemnd. Beskjeden var at det kunne være fare for liv og helse dersom hun ikke grep inn i konflikten, opplyser hun når hun treffer pressen tirsdag formiddag.

– Jeg er ikke noe glad for at ansvaret for konsekvensene av konflikten er skjøvet over på regjeringen på denne måten, fortsetter ministeren.

Dette betyr at streiken nå er avsluttet og at konflikten har gått videre til Rikslønnsnemnden.

Tvungen lønnsnemnd betyr at myndighetene bestemmer at konflikten mellom partene skal avgjøres av en lønnsnemnd.

Info Fakta om konflikten * Flyteknikere i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) gikk ut i streik lørdag 18. juni etter at meklingen ble brutt på overtid.

* Stridens kjerne har vært flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, noe som tilsvarer en lønnsøkning på 17 prosent. NHO Luftfart har ment at dette kravet er urealistisk høyt.

* Partene har både møttes til samtaler og vært inne på en ny runde hos Riksmekleren uten at dette har gitt resultater.

* Flyselskapene har måttet kansellere en lang rekke flyavganger som følge av konflikten.

* Streiken ble trappet opp lørdag 25. juni, og da var til sammen 145 flyteknikere tatt ut i streik.

* Natt til søndag 26. juni iverksatte NHO en såkalt lockout, et lovlig virkemiddel i arbeidskonflikter. Lockout betyr en arbeidsnekt, og de 450 flyteknikerne har blitt nektet å komme på jobb de siste dagene.

* Lockouten har ført til en dramatisk økning i antall kanselleringer, og flere flybaser har stått uten teknikere til å vedlikeholde flyene. Vis mer

- Vi respekterer at regjeringen vurderer situasjonen som så alvorlig at den har fattet denne beslutningen, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

- Vi har hele tiden søkt å finne en løsning gjennom forhandlinger og mekling. Konflikten kom på et svært krevende tidspunkt i norsk økonomi og flybransjen, og har vært en stor belastning for alle som har blitt berørt. Dette har rammet både reisende og norske bedrifter. Det er beklagelig, sier Lothe.

- Dette lønnsoppgjøret gikk til konflikt på grunn av flyteknikernes altfor høye lønnskrav. Vi er avhengig av en samordnet lønnsdannelse i Norge for å trygge arbeidsplasser og sikre god lønnsvekst for alle. NHO Luftfart har et ansvar for å følge lønnsrammen og for at den norske frontfagsmodellen bevares, sier Lothe.

Fastlåst konflikt

NHO har ment at flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, noe som tilsvarer en lønnsøkning på 17 prosent, er urealistisk høyt. Senere har de tatt til orde for å redusere lønnskravet.

NFO har også kjempet for å beholde streikeretten for det de mener er grupper av flyteknikere som tilhører dem, eksempelvis dem som jobber administrativt. NHO iverksatte lockout for 450 flyteknikere natt til søndag 26. juni.

Partene har ikke møtt hverandre siden fredag i forrige uke, da det ble brudd i meklingen hos Riksmekleren.

TVUNGEN LØNNSNEMD: Persen på vei til pressekonferanse tirsdag.

Over 250 kansellerte flyvninger og utfordringer for pasienttransport

Streikens konsekvenser har blant annet vært at en rekke fly har måttet stå som følge av at teknikere ikke har kunnet kontrollere dem. Tirsdag ettermiddag, altså i dag, vil også de 10 ambulanseflyene til luftambulansetjenesten ha behov for ny teknisk kontroll - noe som kan bli utfordrende med svært få teknikere på jobb.

En rekke pasienter har dessuten måttet utsette sykehustimer som følge av at de ikke har kommet seg til sykehuset. Sykehus har også rapportert om kapasitetsutfordringer som følge av at de ikke får skrevet ut pasienter som skal til sykehjem og lokalsykehus i fordi de ikke kommer seg dit.

