Fra venstre: Julie Sofie Pettersen (19) , Aleksei Önnesepp (20), Didrik Engedahl (19) og Paulina Cheliadinova (19).

Kom inn på studiene med høyest poenggrense

Da Aleksei Önnesepp (20) flyttet fra Estland til Norge for tre år siden kunne han ikke et eneste ord norsk. Nå har han fått plass på ett av Norges vanskeligste studier å komme inn på.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forrige uke fikk alle som hadde søkt høyere utdanning svar på om de har kommet inn på studiet de søkte på. Mandag ble alle poenggrensene på de ulike studiene offentliggjort.

For første gang på flere år gikk søkertallene til høyere utdanning i år ned. Samtidig har antall studieplasser ved lærestedene økt. Det fører til mindre konkurranse om plassene.

Av årets 133 592 søkere har 64 744 søkere fått tilbud om studieplass på sitt førstevalg ved årets opptak. Det er 6 prosent flere enn i fjor, som også var et rekordår.

Toppkarakterer etter tre år i Norge

Da Aleksei Önnesepp (20) flyttet fra Estland til Norge for tre år siden kunne han ikke et eneste ord norsk. Nå, tre år senere, gikk han ut fra videregående med toppkarakterer og kom rett inn et av studiene med høyest poenggrense i Norge: Medisin på Universitetet i Oslo.

– Det var bare veldig interessant for meg å lære, så det gikk veldig enkelt og fort, sier han.

Önnesepp er førstegangsvitnemål-søker. Han har maksimalt med poeng fra videregående, som er 64, og ble derfor ikke overrasket når han kom inn på medisinstudiet.

Han kom inn med god margin. Poenggrensen i år var 62,4.

Aleksei Önnesepp (20)

– Jeg har hatt en drøm om å bli kirurg siden jeg var barn, så det føles veldig bra å kunne gå dette studiet, og være et steg nærmere den drømmen, sier han.

Önnesepp sier at han har vært svært fokusert på studiene.

– Jeg har jobbet to-tre timer med studier etter skolen hver dag, så jeg har jobbet hardt, men det har vært veldig gøy, sier han og legger til:

– Jeg er veldig interessert i å lære, derfor har det vært gøy for meg.

– Drømmestudiet mitt

Fysioterapi er et av de vanskeligste studiene å komme inn på ved OsloMet med en poenggrense på 50,9 for de med førstegangsvitnemål. Det har Didrik Engedahl (19) fra Drøbak kommet inn på. Han har 53,2 i snitt fra Frogn videregående skole.

– Jeg jobbet veldig mye for å klare det, sier han.

Didrik Engedahl (19) jobbet hardt for å komme inn på drømmestudiet

– Dette er drømmestudiet mitt. Det er noe jeg har villet søke i mange år, sier han.

Engedahl har likevel fryktet at poenggrensen skulle bli for høy. At poenggrensene fortsetter å øke, synes han er dumt.

– Det er kjipt at det er så høyt. Det er nok mange som kunne vært flinke fysioterapeuter selvom de ikke er så flinke på skolen når de er ungdom, sier han.

Toppkarakterer etter to år i Norge

Paulina Cheliadinova (19) flyttet til Norge fra Ukraina for to år siden. Nå skal hun begynne på økonomi og administrasjon ved OsloMet.

– Faren min hadde bodd her i fem år allerede da jeg kom, men jeg kunne ikke snakke noe norsk, forklarer hun.

Paulina Cheliadinova (19)

Etter ett år med norskopplæring tok hun de resterende fagene hun manglet fra VGS på ett år, og gikk ut med 53 i snitt.

Cheliadinova er interessert i å tegne, og vurderte derfor å studere grafisk design. Valget endte likevel på økonomi og administrasjon, slik at hun kan lære hvordan hun bør drifte sin fremtidige bedrift.

– En lettelse

Julie Sofie Pettersen (19) kom inn på Universitetet i Oslo sitt Honours realfag-program hvor poenggrensen i år var 63,0. Det er studieprogrammet med høyest poenggrense blant førstegangsvitnemål-søkerne.

Bachelorprogrammet ble opprettet for to år siden, og er et elitestudium hvor studenter får ekstra hjelp, eget mentorteam og flere ressurser enn studenter ved andre studier.

Pettersen begynner på studiet etter å ha gått ut av Glemmen videregående skole i Fredrikstad med 63,2 i snitt.

Julie Sofie Pettersen (19)

– Det var en lettelse. Jeg ble veldig glad da jeg så at jeg hadde kommet inn forteller hun.

Pettersen var glad i både R2-matte og fysikk på videregående skole, og sier at det derfor føltes naturlig å fortsette å studere dette videre.

