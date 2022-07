LANGE FORHANDLINGER: SAS-sjef Anko van der Werff og selskapets forhandlingsleder, norske Marianne Hernæs, i Næringslivets hus i Stockholm hvor forhandlingene med pilotene pågikk i mange dager.

SAS-sjefen: − Streiken var unødvendig

SAS-sjef Anko van der Werff mener streiken, som ble avblåst i natt, var unødvendig og kaller avtalen med pilotene for både søt og sur.

Partene er blitt enige om nye 5,5-årige tariffavtaler og Norske SAS-flygeres forening og Norsk Flygerforbund skriver at avtalen sikrer at 450 piloter som ble oppsagt nå er sikret gjenansettelse i selskapet.

– Hvor fornøyd er du med avtalen?

– Det er litt søtt og surt. Vi er selvsagt glade for avtalen, men først og fremst er vi svært misfornøyde med alle ulempene passasjerene er påført de siste ukene. Vi mener at denne streiken til syvende og sist var unødvendig. Den har forårsaket mye skade, sier Werff til VG natt til tirsdag på gaten i Stockholm utenfor Näringslivets Hus hvor forhandlingene fant sted.

– Men hei, her er vi. Vi har en avtale. Vi kan fly igjen, passasjerer kan komme om bord på flyene våre igjen, og det føles bra, legger han til.

CHAPTER 11: Her er Anko van der Werff avbildet den 5. juli på en pressekonferanse i forbindelse med at selskapet søker konkursbeskyttelse i USA, såkalt chapter 11.

Leder for den danske pilotforeningen, Henrik Thyregod, har tidligere sagt at han synes pilotene har vært ekstremt fleksible helt siden november måned.

– Ekstremt skadelig

Rundt 560 piloter mistet jobben i SAS under pandemien. Pilotene har ment at selskapet forsøkte å omgå å hente de oppsagte pilotene tilbake gjennom å opprette bemanningsselskaper.

– Hvorfor mener du streiken var unødvendig?

– Fordi jeg mener vi kunne ha løst dette på forskjellige måter. En streik var ikke nødvendig og vi trengte definitivt ikke en streik midt i høysesongen. Dette har vært ekstremt skadelig for kundene våre, for merkevaren vår og selvfølgelig for den oppfatningen passasjerene våre har av oss og tilliten de har til oss. Vi mener dette ikke var nødvendig, sier Werff.

Den nederlandske SAS-sjefen sier de nå skal gjenvinne tilliten ved å vise kundene, hver eneste dag, hva SAS virkelig er. Han beklager også alle ulempene streiken har påført.

– Arbeidet starter, teamene våre er veldig glade for at vi nå kan fokusere på kundene våre igjen, og det er akkurat det vi skal gjøre.

SNART I RUTE: SAS-streiken er over og flyene, som dette som sto parkert på Gardermoen den 11. juli, vil snart være i luften igjen.

– Vi har en fremtid

– Vil alle pilotene som mistet jobben under covid få jobben tilbake nå?

– Det vi har gjort i dag er å signere en avtale. Vi sa alle – både ledelsen og pilotgruppene – at vi ville ha disse pilotene tilbake. Det denne avtalen har gjort er å gi tilgang for pilotforbundene i alle flyselskapene i SAS til en lavere kostnad. Det betyr at vi er mer konkurransedyktige og derfor kan vokse raskere. Og gjennom denne veksten kan vi få disse menneskene tilbake, sier Werff.

– SAS har tapt masse penger på grunn av streiken. Tror du flyselskapet har en fremtid etter dette?

– Vi har en fremtid fordi disse skrittene er kritisk viktige. Vi kan nå bli mye mer konkurransedyktige takket være at pilotene virkelig bidrar og virkelig trapper opp. Det er fantastisk, sier Werff og legger til at dette baner veien for å få inn en ny investorer.

– Fortsatt en lang vei å gå

– Samtidig har vi fortsatt mye arbeid foran oss. Selskapet er fortsatt i en økonomisk vanskelig situasjon. Men vi har en plan, sier Anko van der Werff og viser til SAS Forward.

Samtidig fortsetter Chapter 11 prosessen i USA, hvor selskapet har søkt frivillig konkursbeskyttelse, og forhandlinger med leverandører og alt annet som selskapet må gjøre.

– Dette løpet er ikke en gang halvveis. Vi har fortsatt en lang vei å gå, avslutter SAS-toppen.

Blandede følelser

– Jeg er veldig glad for at konflikten er avsluttet. Den har vart altfor lenge, og den har berørt altfor mange, sa leder for de norske SAS-flygerne, Roger Klokset til VG i natt.

Også han beklaget til passasjerene.

– Jeg håper vi kommer i gang med trafikken igjen så fort som mulig og får folk dit de skal. Når det er sagt, har jeg blandede følelser. Jeg er glad for at vi tok kampen for våre oppsagte, og den kampen føler jeg at vi har vunnet. Samtidig har prisen vært veldig høy, sier han.