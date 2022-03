Les dagens VG her!

CAPITOL HILL (VG) Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjentok sin innstendige bønn om en flybudsone da han talte til den amerikanske kongressen i går. Kommunikasjonseksperter VG har snakket med gir talen toppkarakter.

Amerikanske politikere sier nei til Zelenskyjs bønn om flyforbudssone etter hans tale til Kongressen i går, men alle vil sende flere våpen til å skyte ned russiske fly.

Henrik Ingebrigtsen (31) forteller at Gjert Ingebrigtsen fremover ikke vil ha noen rolle for Jakob, Filip og ham som løpere. Han ønsker derimot at pappaen skal være bare far for dem.

Både teateret og svømmebassenget skal ha blitt brukt som tilfluktssted for sivile i Mariupol sentrum da det ble bombet onsdag. Ukrainere prøvde å varsle om at det var barn inne på teateret.

