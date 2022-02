PENDLERBOLIGER: Tajik har disponert pendlerbolig flere ganger. Først i litt over tre år fra 2006, og deretter i tre måneder i 2019.

Aftenposten: Tajik fikk pendlerbolig selv om hun eide bolig i Oslo

Ap-nestlederen fikk pendlerbolig fra Stortinget i tre måneder i 2019. Hun begrunner dette med at hun var bekymret for sikkerheten da leiligheten hun eide i Oslo var lagt ut på visning.

Av Henrik Røyne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette melder Aftenposten mandag kveld.

Arbeidsministeren omtalte artikkelen allerede på fredag i et mye omtalt Facebook-innlegg – altså før den i det hele tatt var publisert.

– I 12 år har jeg valgt å ikke ha pendlerbolig. Unntaket er tre måneder i 2019. Dette forsøker Aftenposten nå å lage en skandale av, skrev arbeidsministeren da.

Saken kommer også dagen etter VGs avsløring om at Tajik som 23-åring slapp å betale skatt på pendlerboligen etter å ha levert en husleiekontrakt til en leilighet hun aldri bodde i.

Tajik forklarte at hun hadde boutgifter hos sine foreldre i stedet, men at det har gått så lang tid at hun ikke lenger kan dokumentere det.

Aftenposten skriver at Tajik også søkte om pendlerbolig i desember 2018, og at hun fikk dette innvilget i tre måneder i 2019. Dette til tross for at hun eide en leilighet på Grünerløkka på det tidspunktet.

Hadia Tajik har ikke besvart VGs henvendelser mandag kveld.

Sikkerhetshensyn

– Jeg kunne av sikkerhetshensyn ikke bo i egen leilighet da den lå ute for salg fra januar 2019, med åpne visninger, nedlastbar salgsoppgave med mitt navn og detaljer om boligen, tilgjengelig for alle som har internett, skriver Tajik i en imøtegåelse til avisen.

Aftenposten skriver at sikkerhetsbekymringene til Tajik imidlertid ikke ble nevnt i boligsøknaden i 2018.

– Jeg ble tildelt pendlerbolig på helt ordinært grunnlag, fordi jeg hadde bolig og utgifter i Rogaland, og fordi jeg skulle selge boligen min i Oslo, slik søknaden min viser, svarer Tajik på dette.

STATSRÅD: Hadia Tajik er nestleder i Arbeiderpartiet og statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

I søknaden legger Tajik vekt på at hun ønsker å flytte til Rogaland:

– Planen har vært å selge leiligheten i Oslo straks jeg har funnet meg til rette i Sandnes. Det har jeg nå, heter det i søknaden.

Tajik flyttet imidlertid aldri vestover. I stedet kjøpte hun en ny leilighet i Oslo sammen med hennes nåværende ektemann.

– I løpet av disse tre månedene ombestemte vi oss og kjøpte heller en bolig sammen i Oslo. Vi oppretthold likevel planen om å ha et fotfeste i Rogaland, skriver hun i tilsvaret til Aftenposten.

Ap-nestlederen understreker at hun leverte nøklene til pendlerboligen så snart de hadde funnet seg en ny leilighet.

– Et godt valg

Arbeidsminister Tajik skriver også til Aftenposten at hun hadde fått råd fra PST om å flytte til en pendlerbolig av hensyn til hennes egen sikkerhet.

Kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST avviser imidlertid overfor Aftenposten at de har gitt råd til Tajik om dette.

Til VG utdyper Bernsen at pendlerboliger vanligvis er utenfor PSTs område:

– Pendlerbolig er ikke et tiltak vi har, og vi var ikke med på den prosessen der. På den andre siden er det viktig å få frem at myndighetspersoner skal tenke forebyggende om sin egen sikkerhet, sier han.

Kommunikasjonsrådgiveren trekker frem at det har vært et skjerpet trusselbilde rundt Tajik i flere år. I 2016 ble en mann dømt for å ha kommet med hatefulle ytringer og trusler mot Ap-toppen.

– Hvis du spør meg om dette i ettertid hadde jeg svart: Ja, det var et godt valg av henne å ikke bo i leiligheten, selv om vi ikke gå vår mening om hvor hun burde ha bodd, sier Bernsen.

– Vi burde sjekket nærmere

Stortingsdirektør Marianne Andreassen forteller til Aftenposten at stortingsadministrasjonen ikke har konkludert med om Tajik har brutt reglene.

De erkjenner derimot at de kunne ha etterspurt mer informasjon da Tajik sendte inn søknaden

– Og vi burde sjekket nærmere om hun reelt sett disponerte boligen, sier hun.

Stortingsdirektøren trekker også frem at sikkerhetshensyn ikke er et nevnt kriterium for utdeling av pendlerbolig.

STORTINGSDIREKTØR: Marianne Andreassen.

På den andre siden utelukker hun heller ikke at sikkerhetshensyn er noe som eventuelt ville ha blitt vurdert ved behandlingen av en pendlerbolig-søknad.

På generelt grunnlag sier stortingsdirektøren at de ikke har konkludert selv i noen av enkeltsakene rundt pendlerboligene som har vært oppe i mediene, og at de venter på vurderingene fra Riksrevisjonen.