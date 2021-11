Helseministeren: Vurderer boosterdose til flere grupper

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier regjeringen vurderer å gi en boosterdose med coronavaksine til flere nye grupper, ikke bare til personer over 65 år.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det opplyser hun i et intervju med VG.

– Har dere fått eller bedt om noen nye råd om boosterdoser?

– Vi har sendt flere oppdrag til FHI om å vurdere nye grupper for en tredje oppfriskningsdose, det har FHI til vurdering.

Regjeringen vurderer også innføring av coronapass.

– Bruken av coronapass er til vurdering. Det kan brukes til å lempe på tiltak, og vi vil ta en beslutning etter hvert, sier helseministeren.

– Hvordan ser regjeringen for seg at man kan bruke coronapass i Norge?

– Bruken av coronapass er en ting vi har til vurdering som et verktøy i verktøykassen for dem har lokale tiltak. Det kan jo brukes for å lempe på tiltak, så det har vi til vurdering og vil ta en beslutning på etter hvert.

Tidligere i dag sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG at helseministeren har bedt om konkrete råd og anbefalinger for coronatiltak i Norge. Han sa at Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra helseminister Ingvild Kjerkol å se på tiltak både nasjonalt innenlands og ved innreise som kan bidra til at vi slipper mer inngripende tiltak, men at det er regjeringen som tar de endelige beslutningene.

Dette skjer etter at det tirsdag ble registrert ny smitterekord. Antallet nye registrerte coronatilfeller i Norge er det høyeste antallet smittede registrert på ett døgn i landet noen sinne. Tirsdag ble det registrert 2126 nye smittetilfeller.

Danmark innfører fredag coronasertifikat i utelivet, innendørs serveringssteder, arrangementer og aktiviteter med over 200 innendørs og 2000 utendørs. Det vil også gjelde i for eksempel badeland, lekeland, fornøyelsesparker, spillehaller, kasino og konferanser, foredrag og messer.

Danskene erklærte for få dager siden covid-19 igjen for en samfunnskritisk sykdom.

– Vil man igjen definere coronaviruset som et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom?

– Det er en vurdering som FHI har løpende ansvar for. Vi er veldig opptatt av å passe på den totale belastningen for helse- og omsorgstjenesten, bistå kommunene - vi har hatt møter med kommunene gjennom statsforvalterne flere kvelder både denne uken og den forrige. Det er en viktig bit av den informasjonen vi må ha for å kunne gjøre løpende vurderinger, sier Kjerkol.

– Vil dere stramme inn på grensene nå fremover?

– Vi har foreløpig fortsatt noen innreiserestriksjoner. For rundt to uker siden besluttet vi å ikke gå videre med nye lettelser. Det vil vi også vurdere fortløpende hvis vi registrerer folk som kommer fra andre land. Vi har en egen tiltakspakke for forventet arbeidsinnvandring for eksempel til vinterfiske i Nord-Norge, Lofoten. Så her ser vi på flere tiltak.