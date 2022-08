BISTANDSADVOKAT: Øystein Skurdal, her fotografert under en rettsak i 2019.

Bistandsadvokat etter Otta-drapene: − Sjokk og stor sorg

Øystein Skurdal, som er oppnevnt som bistandsadvokat etter dobbeltdrapet på Otta mandag kveld, forteller at de pårørende går gjennom en vanskelig tid.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var et eldre ektepar i 80-årene som ble knivstukket og drept i et boligkompleks på Otta mandag kveld.

Bistandsadvokaten opplyser at han bistår sønnen og datteren til det avdøde ekteparet.

– De har mottatt budskapet om dette med sjokk og stor sorg. Vi har ikke kommet noe lengre enn det nå, sier Øystein Skurdal.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

De pårørende ønsker ikke at foreldrene skal bli identifisert i mediene.

Fortid i psykiatrien

VG er kjent med at den drapssiktede mannen har en historikk over flere år innen psykisk helsevern. Ifølge VGs opplysninger har han vært innlagt akutt, frivillig og under tvang ved ulike type avdelinger.

Mannen har også bodd for seg selv.

Den siktedes tilknytning til psykiatriske institusjoner strekker seg tilbake til nittitallet, da han var i slutten av tenårene, ifølge VGs opplysninger.

Forsvarer Anders Bjørnsen og politiet har foreløpig ikke kunnet bekrefte dette overfor VG.