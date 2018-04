KLAR TALE: Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete sier Sp risikerer å slite med sex-meldingssaken til noen av de ti mennene velger å fortelle sannheten. Foto: Frode Hansen

Navarsete om sexmeldingen: Ekte mannfolk snakker sant

Publisert: 17.04.18 16:31

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

NYHETER 2018-04-17T14:31:21Z

Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete går nå ut og ber hver enkelt av de ti mennene som var til stede på hytta da den famøse meldingen til henne ble sendt, om å manne seg opp og fortelle hvem som sendte den.

– De ti mennene på hytteturen bør nå vise seg som ekte mannfolk. Ekte mannfolk snakker sant. Og ekte mannfolk tar ansvar for det de har gjort og rydder opp etter seg, sier Navarsete til VG.

Nattmeldingen

VG skrev lørdag om en hyttetur p å Storlien i Sverige i 2016, hvor ti menn, hvorav åtte har sentrale verv i Senterpartiet, var samlet til trøndersk fest.

Klokken 00.25 natt til den 21. februar 2016 ble det sendt en melding fra mobilen til tidligere statssekretær Morten Søberg til Liv Signe Navarsete :

«Vi har lyst på fitta di».

Det var Nationen (bak betalingsmur) som først omtalte saken.

Men hvem som sendte den famøse meldingen, er ennå ikke blitt oppklart. Ingen av de ti mennene har så langt gitt bidrag som har oppklart saken. De sier alle at de ikke sendte meldingen og at de ikke vet hvem som sendte den.

Søberg har informert partiledelsen om at han la igjen telefonen på et bord i hytta da han skulle på toalettet.

Det er en versjon både Navarsete og partileder Trygve Slagsvold Vedum tror på.

Partileder Vedum har hatt ansvaret for håndteringen av saken, men nå har generalsekretær Knut M. Olsen overtatt ansvaret for å finne ut av hvem som sendte meldingen.

Sentralstyre-behandling

1. nestleder Ola Borten Moe var blant de åtte sentrale Sp-erne som var til stede på festen. Han sier til NRK at han forventer at den som sendte meldingen står fram.

– Selvsagt mener jeg det, sier Ola Borten Moe.

Han sier han ikke vet hvem som sendte den og vil ikke kommentere Navarsetes utfordring.

Navarsete er overfor VG klar om partiets behandling av saken – og sier nei til at generalsekretæren kan ordne dette alene og i hemmelighet:

– Det jeg mener for min del, er først og fremst at dette er partiets ansvar, og ledelsens ansvar, og ikke mitt. Vi har vedtatt etiske retningslinjer nå. Der står det ganske utførlig hvordan ting skal håndteres. Men skal man få satt strek for denne saken her, så er punkt én at noen tar på seg ansvaret, og punkt to at sentralstyret får en orientering som sentralstyret er bekvem med. Altså bekvem med behandlingsmåten. Jeg tror ikke vi kommer utenom det nå, for nå er saken blitt såpass stor. Før dette kom i mediene kunne dette vært en sak som bare generalsekretæren håndterte. Jeg tror sentralstyret vil forlange å få en orientering.

– Hvis det er sånn at det kommer frem gjennom generalsekretærens behandling hvem det er som har gjort det, bør sentralstyret da få vite hvem det er?

– Sentralstyret er de som i tilfelle må bestemme om det skal få konsekvenser for vedkommende, og da må jo de nødvendigvis vite det. Men det går an å lukke sentralstyremøtet, hvis en vil det.

– Hva mener du?

– Jeg har vært partileder ganske lenge, og vi har hatt andre vanskelige saker i partiet. Og det har vi håndtert i sentralstyret. Jeg tror det er ganske viktig at det kommer dit, fordi jeg registrerer at i ulike deler av partiet nå så blir mange litt opptrekt av dette her, har jeg skjønt. Skal du sette en strek, så tror jeg ikke det kan det gjøres i hemmelighet:

– Derfor blir det så viktig at de som var med på denne hytteturen, faktisk tar ansvar for partiet. Og at de dermed går ut og sier hvem er ansvarlig, og at vi dermed både får slutt på saken på en ryddig måte. For hvis ikke det skjer, så blir ikke denne saken avsluttet, da blir vi bare tværende med det. Og det er forferdelig ille for partiet sin del, rett og slett.

Vil ha åpenhet

– Det du egentlig sier er at selv om det vil gjøre vondt å rive av plasteret av såret, så vil det riktige og ryddige være å si rett ut hvem det er, hvis man finner det ut?

– Ja, jeg mener det. I hvert fall at sentralstyret må få vite om det. Så kan de vurdere hva de vil offentliggjøre og ikke, det får bli opp til dem.

– Men du personlig, som ikke sitter i sentralstyret, har ikke noe imot at identiteten til «gjerningsmannen» eller «gjerningsmennene» blir offentlig kjent?

– Nei, jeg har ikke noe imot det.

– Tror du nettopp full åpenhet om dette vil være sunt og bra for Senterpartiet?

– Jeg tror i hvert fall det må gjøres noe som vil sette punktum for dette. Og det kan de som var på hytteturen gjøre. Ingen andre kan sette punktum for denne saken, og da må noen av dem ta ansvar. Rett og slett.

Her er de som var til stede på festen:

Fylkessekretær i Trøndelag Rune Hjulstad (Sp) sier han ikke har sendt meldingen og ber den som gjorde det om å melde seg.

– Jeg vil på det sterkeste be den som har sendt meldingen om å melde seg, innrømme det og beklage. Det er ingen som fortjener å få en slik melding. Hadde jeg visst hvem det hadde vært, hadde jeg sagt fra til generalsekretæren, sier Hjulstad til VG.

Tidligere statsekretær i Kommunaldepartementet, Erlend Fuglum (Sp), sa på fredag til VG at han ikke har skrevet meldingen. Det samme gjorde tidligere politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet Ivar Vigdenes. Tidligere statssekretær Morten Søberg, som sto som avsender på meldingen, har i to år benektet at han har sendt den. Det tror Liv Signe Navarsete og Trygve Slagsvold Vedum på.

VG kontaktet fylkesråd i Trøndelag Tomas Iver Hallem mandag, men får opplyst at han sitter på et fly og derfor ikke kan kommentere. Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram sa fredag til VG at den som har sendt meldingen bør melde seg. De har overfor partiet sagt de ikke vet hvem som sendte meldingen.

Sp-rådgiver Jostein Grande, som også var på festen, sier han er helt enig med Navarsete i at vedkommende må melde seg. Han sier de ikke kommer lenger før vedkommende gjør det.

- Ja eller nei - var det deg?

- Nei, selvfølgelig var det ikke det. Vi vet ikke hvem som har sendt den meldingen. Hadde vi visst det, hadde dette vært løst for lenge siden, sier Grande.